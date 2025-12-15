Το Taste Atlas είναι ξεκάθαρο: Τα μελομακάρονα είναι ο «βασιλιάς» των μπισκότων
Τα μελομακάρονα κατέκτησαν την πρώτη θέση στη λίστα του Taste Atlas για τα καλύτερα μπισκότα του κόσμου.
Τα αγαπημένα μας μελομακάρονα ξεχωρίζουν διεθνώς και κερδίζουν μια σημαντική διάκριση στο πεδίο της γαστρονομίας. Το παραδοσιακό ελληνικό γλύκισμα, που είναι συνώνυμο της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στη λίστα του Taste Atlas για τα καλύτερα μπισκότα του κόσμου.
Αυτό το γλυκό, που αποτελεί το άτυπο σύμβολο της έναρξης των Χριστουγέννων, δεν περιορίζεται μόνο στη γευστική του αξία, αλλά συνοδεύεται και από τη χαρακτηριστική μυρωδιά που γεμίζει το σπίτι όταν τοποθετείται στο φούρνο. Η καταξίωσή του είναι πλέον παγκόσμια, με το Taste Atlas να του απονέμει βαθμολογία 4,28/5, η οποία προκύπτει από 10.871 έγκυρες αξιολογήσεις χρηστών που έχουν δοκιμάσει το γλυκό.
Στην πρώτη θέση της κατάταξης, τα μελομακάρονα αναδεικνύουν τη δύναμη της ελληνικής κουζίνας, προσφέροντας ένα γευστικό ταξίδι που συνδυάζει μέλι, πορτοκάλι και καρύδι, στοιχεία που τα καθιστούν ιδιαίτερα αγαπητά στις γιορτές.
Τα 10 καλύτερα μπισκότα του κόσμου
- Μελομακάρονα (Ελλάδα): Παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα μπισκότα με μέλι, πορτοκάλι και καρύδι.
- Makroud el Louse (Αλγερία): Αμυγδαλωτά μπισκότα χωρίς αλεύρι με άρωμα ανθού πορτοκαλιάς.
- Alfajores (Αργεντινή): Σάντουιτς μπισκότων γεμισμένα με dulce de leche.
- Stroopwafel (Ολλανδία): Λεπτά μπισκότα γεμάτα με σιρόπι καραμέλας.
- Petticoat Tails (Σκωτία): Παραδοσιακά βουτυρένια μπισκότα.
- Chocolate Chip Cookie (Ηνωμένες Πολιτείες): Κλασικό μπισκότο με κομμάτια σοκολάτας.
- Baci di dama (Ιταλία): Μπισκότα φουντουκιού με σοκολάτα.
- Speculaas (Ολλανδία / Βέλγιο): Μπαχαρένια μπισκότα.
- Pardubický perník (Τσεχία): Μπισκότο τύπου gingerbread διακοσμημένο με ζάχαρη.
- Canestrelli (Ιταλία): Λουλουδένια μπισκότα με ζάχαρη άχνη.