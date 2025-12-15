Το Taste Atlas είναι ξεκάθαρο: Τα μελομακάρονα είναι ο «βασιλιάς» των μπισκότων

Τα αγαπημένα μας μελομακάρονα ξεχωρίζουν διεθνώς και κερδίζουν μια σημαντική διάκριση στο πεδίο της γαστρονομίας. Το παραδοσιακό ελληνικό γλύκισμα, που είναι συνώνυμο της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στη λίστα του Taste Atlas για τα καλύτερα μπισκότα του κόσμου.

Αυτό το γλυκό, που αποτελεί το άτυπο σύμβολο της έναρξης των Χριστουγέννων, δεν περιορίζεται μόνο στη γευστική του αξία, αλλά συνοδεύεται και από τη χαρακτηριστική μυρωδιά που γεμίζει το σπίτι όταν τοποθετείται στο φούρνο. Η καταξίωσή του είναι πλέον παγκόσμια, με το Taste Atlas να του απονέμει βαθμολογία 4,28/5, η οποία προκύπτει από 10.871 έγκυρες αξιολογήσεις χρηστών που έχουν δοκιμάσει το γλυκό.

Στην πρώτη θέση της κατάταξης, τα μελομακάρονα αναδεικνύουν τη δύναμη της ελληνικής κουζίνας, προσφέροντας ένα γευστικό ταξίδι που συνδυάζει μέλι, πορτοκάλι και καρύδι, στοιχεία που τα καθιστούν ιδιαίτερα αγαπητά στις γιορτές.

Best Cookie in the World for 2026: Melomakarona, Greece 🇬🇷



See the full list: https://t.co/OA8VeDecZt



A typical Greek Christmas treat, Melomakarona, has been crowned the Best Cookie in the World 2025/26 on TasteAtlas.



It achieved an average rating of 4.28/5 based on 10,871… pic.twitter.com/3LsVqkM7ty — TasteAtlas (@TasteAtlas) December 15, 2025

Τα 10 καλύτερα μπισκότα του κόσμου