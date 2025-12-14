Για πολλούς είναι ο «πρωταγωνιστής» των χριστουγεννιάτικων γλυκών. Έχει βέβαια έναν γνωστό ανταγωνιστή, μία συζήτηση στην οποία προτιμήσαμε να μην μπλέξουμε ούτε όταν παρουσιάζαμε τα 5 ζαχαροπλαστεία στην Αθήνα που μπορείς να γευτείς τον τέλειο κουραμπιέ.

Με τα μελομακάρονα τα πράγματα είναι ίσως λίγο πιο δύσκολα, γιατί οι λάτρεις τους είναι εξαιρετικά απαιτητικοί. Τα μελομακάρονα κυκλοφορούν σε διάφορες παραλλαγές, λιγότερο ή περισσότερο γλυκά, με σιμιγδάλι ή χωρίς, με περισσότερη ένταση στο πορτοκάλι, με περισσότερο ή λιγότερο τριμμένο καρύδι.

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, τα μελομακάρονα έχουν γίνει ένας «καμβάς» πάνω στον οποίο γίνονται διάφοροι γευστικοί πειραματισμοί κι έτσι τα βλέπουμε με επικάλυψη σοκολάτας (μαύρης, γάλακτος ή λευκής), με κομμάτια σοκολάτας ή ξηρών καρπών στο εσωτερικό, προσφάτως και στην «πιο dubai» εκδοχή τους.

Φωτό: ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Το «κυνήγι» του μελομακάρονου στην Αθήνα μπορεί να σε οδηγήσει σε ζαχαροπλαστεία με «κλασσικές αξίες» αλλά και σε φούρνους στη γειτονιά που κάνουν γλυκά «θαύματα».

Αφήνοντας κατά μέρος τις πιο πειραματικές εκδοχές, δοκιμάσαμε και επιλέξαμε 5 από τα καταστήματα που προσφέρουν παραδοσιακό, αυθεντικό μελομακάρονο όπως το έφτιαχνε η γιαγιά μας.

Αρτοποιείον 1907, Ψυρρή

Γνωστό και ως φούρνος Βενέτη, όμως δεν είναι κομμάτι της γνωστής αλυσίδας. Είναι το όνομα του ιδιοκτήτη του, που «κληρονόμησε» το κατάστημα από πατέρα και παππού, όμως η ιστορία του αρτοποιείου πάει πολύ πιο πίσω, στις αρχές του 20ού αιώνα.

Στον «Φούρνο 1907» βρίσκεις πολλά καλά αρτοποιήματα και γλυκίσματα, το μελομακάρονό του όμως συναρπάζει. Μεσαίου μεγέθους ή και σε μπουκιά, με το μέλι αισθητό στο εσωτερικό και το πορτοκάλι στην επίγευση. Δοκιμάστε και το εξαιρετικό ισλί, το «ανατολίτικο» μελομακάρονο που εξωτερικά μοιάζει με μπισκότο, έχοντας ένα υπέροχο εσωτερικό με μέλι και καρυδόψιχα.

Σαρρή 13, Ψυρρή, 10554, 210 3214035

Αφοί Ασημακόπουλοι, Εξάρχεια

Από το 1915 προσφέρει τα καλούδια του στους Αθηναίους, αρχικά ως γαλακτοπωλείο και αργότερα ως ζαχαροπλαστείο με εξαιρετικά, «καλοδουλεμένα» γλυκά βασισμένα στα εξαιρετικής ποιότητας υλικά.

Το μελομακάρονό του ξεχωρίζει αυτές τις μέρες και οι φαν του χριστουγεννιάτικου γλυκού αξίζει να περάσουν μια βόλτα αυτές τις μέρες. Ζουμερό, πολύ ωραία μελωμένο, με πορτοκαλένια επίγευση. Θα βρείτε κι εδώ ένα υπέροχο ισλί.

Χαριλάου Τρικούπη 82, Εξάρχεια, 10680, 210 3610092

Lido, Παγκράτι

Φωτό: Instagram/lidopagrati

Είναι και παλιό και πολίτικο και γνωστό για πολλά καλά πράγματα, κυρίως για το τσουρέκι του. Όμως προσφέρει και ένα φανταστικό μελομακάρονο που αξίζει να δοκιμάσεις αν σε φέρει ο δρόμος στο Παγκράτι. Με μπισκοτένια αίσθηση και χωρίς πολύ μέλι εξωτερικά, αποκαλύπτεται όμως ένα γλυκό εσωτερικό. Μυρίζουν κανέλα και γαρίφαλο και από πάνω έχει τριμμένο καρύδι.

Χρεμωνίδου 35, Αθήνα, 11633, 210 7516898

Serano 1963, Ζωγράφου

Ένα από τα (αρκετά) ζαχαροπλαστεία με αυτό το όνομα στην Αθήνα, όμως το Serano 1963 ξεχωρίζει. Βρίσκεται στου Ζωγράφου και εκτός από τα «κλασσικά» γλυκά, όπως οι σοκολατίνες και τα ταψιού, προσφέρει και ένα εξαιρετικό, «παλιακό» μελομακάρονο.

Με επιλογή του πελάτη, το μέλωμα γίνεται επί τόπου, δίνοντας την αίσθηση του σπιτικού γλυκού που βγαίνει εκείνη την ώρα.

Ξενίας 34, Ζωγράφου, 15771, 210 7775703

Desiré, Κολωνάκι

Είναι γνωστό ότι πολλά «γλυκά όνειρα» κατασκευάζονται εκεί. Το ιστορικό ζαχαροπλαστείο του Κολωνακίου είναι βέβαια και ένας «κλασσικός» χριστουγεννιάτικος προορισμός για τους κουραμπιέδες αλλά και -κυρίως ίσως- για τα μελομακάρονά του.

Απευθύνονται στους λάτρεις της πιο μαλακής υφής και βγαίνουν σε μεσαίο μέγεθος αλλά και σε ιδιαίτερες στρογγυλές «μπουκιές». Κι εδώ το πορτοκάλι είναι αισθητό, όπως και η κανέλα και το γαρίφαλο. Για όσους αναζητούν πιο πειραματικές εκδοχές, θα βρείτε επίσης μελομακάρονα με χουρμά και βουτηγμένα σε σοκολάτα υγείας.

Δημοκρίτου 6, Κολωνάκι, 10671, 2103632333