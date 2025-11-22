Σεράνο: Η ιστορία της πάστας που έγινε αιτία να χωρίσει η Κυβέλη τον Γεώργιο Παπανδρέου

Είναι μία από τις πιο αγαπημένες σοκολατένιες -ρετρό- πάστες της ελληνικής ζαχαροπλαστικής. Κάθε μπουκιά της Σεράνο, που λιώνει στο στόμα, κουβαλά μαζί της όχι μόνο γεύση και νοσταλγία, αλλά και μια ιστορία σαν μυθιστόρημα, πασπαλισμένη με τη χρυσόσκονη μιας πανέμορφης και εκρηκτικής ντίβας του τραγουδιού, που στην Ελλάδα αναζήτησε την καλλιτεχνική της «ανάσταση» και -σύμφωνα με τα κουτσομπολιά της εποχής- βρήκε τον έρωτα.

Πώς πήρε το όνομά της η πάστα Σεράνο

Η πάστα Σεράνο -η σοκολατένια πάστα με στρώσεις από παντεσπάνι και αφράτη μους- πήρε το όνομά της από τη Χιλιανή τραγουδίστρια Rosita Serrano, η οποία τη δεκαετία του ‘50 εμφανιζόταν σε νυχτερινά κέντρα στην Αθήνα.

Σύμφωνα με αφηγήσεις, ο ιδιοκτήτης του θρυλικού ζαχαροπλαστείου Select στη Φωκίωνος Νέγρη, δημιούργησε το συγκεκριμένο γλυκό, εμπνευσμένο από τη σοπράνο, με το παρατσούκλι «Χιλιανό Αηδόνι».

IMAGO / Arkivi

Ποια ήταν η Rosita Serrano

Η Rosita Serrano, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν María Martha Esther Aldunate del Campo, γεννήθηκε στις 10 Ιουνίου 1912 στη Χιλή. Ο πατέρας της ήταν στη διπλωματική υπηρεσία, ενώ η μητέρα της δημοφιλής τραγουδίστρια όπερας.

Μετακόμισαν στην Ευρώπη στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Αρχικά έζησαν στην Πορτογαλία και τη Γαλλία, αλλά μέχρι το 1936 μετακόμισαν στο Βερολίνο.

Σημείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία της στη ναζιστική Γερμανία μεταξύ της δεκαετίας του 1930 και των αρχών της δεκαετίας του 1940.

Η Serrano σημείωσε τις πρώτες της επιτυχίες στο Wintergarten και στο Θέατρο Metropol, όπου ερμήνευσε χιλιανά λαϊκά τραγούδια. Εκείνη την περίοδο την ανακάλυψε ο Γερμανός συνθέτης Peter Kreuder, ο οποίος κανόνισε να της εξασφαλίσει ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη γερμανική Telefunken.

IMAGO / United Archives

Λόγω της μεσολάβησης του υπουργού Joseph Goebbels, πήρε συναυλίες στη ραδιοφωνική εκπομπή Wunschkonzert für die Wehrmacht (πρόγραμμα μουσικών αιτημάτων για τη Βέρμαχτ). Το 1940 ηχογράφησε το πολύ δημοφιλές τραγούδι La Paloma.

Το 1943, ενώ βρισκόταν σε περιοδεία στη Σουηδία, η Serrano κατηγορήθηκε από τη Γερμανία ως κατάσκοπος - είχε δώσει μια φιλανθρωπική παράσταση σε Εβραίους πρόσφυγες. Αντί να επιστρέψει στη Γερμανία για να συλληφθεί, ταξίδεψε στη Χιλή. Τα τραγούδια της στη συνέχεια απαγορεύτηκαν στη ναζιστική Γερμανία.

Στην πατρίδα της, τη Χιλή, όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της, το κοινό δεν της συγχώρησε ποτέ τις εμφανίσεις της στη ναζιστική Γερμανία. Πέθανε σε συνθήκες φτώχειας στο Σαντιάγο στις 6 Απριλίου 1997.

IMAGO / Arkivi

Οι εμφανίσεις στην Ελλάδα

Η Rosita Serrano ήταν γνωστή στην Ελλάδα, πριν ακόμη την επισκεφθεί, καθώς τα τραγούδια της μεταδίδονταν από το ραδιόφωνο στην Κατοχή.

Επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη χώρα μας το 1946 για εμφανίσεις στο νυχτερινό κέντρο Αριζόνα και έτυχε αποθεωτικής υποδοχής, ενώ η ομορφιά της και τα σμαραγδένια μάτια της δεν άφηναν αδιάφορο τον ανδρικό πληθυσμό.

Συμμετείχε σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις με τη Σοφία Βέμπο, η οποία ήταν προσωπική της φίλη. Συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους Έλληνες δημιουργούς και καλλιτέχνες. Συνδέθηκε με τον Γιάννη Σπάρτακο και πραγματοποίησε μαζί του τετράχρονη διεθνή τουρνέ.

Οι φήμες για ειδύλλιο με τον Γεώργιο Παπανδρέου

Η εξωτική γοητεία της δεν άφησε ασυγκίνητο ούτε τον «Γέρο της Δημοκρατίας». Οι φήμες της εποχής έκαναν λόγο για ένα φλογερό ειδύλλιο μεταξύ του Γεωργίου Παπανδρέου και της Rosita Serrano. Ένα ειδύλλιο που έβαλε «φωτιά» στον γάμο του με την Κυβέλη.

Μάλιστα, αναφορές της εποχής μιλούν για ένα σκηνικό, που έδωσε τροφή στα πρωτοσέλιδα για πολύ καιρό. Λέγεται ότι η Serrano κάποια στιγμή ζήτησε να επισκεφθεί το Καστρί. Ο Παπανδρέου στις αρχές του δευτέρου θερινού τμήματος της Βουλής (Ιούλιος 1951), έδωσε δεξίωση στους βουλευτές που συμμετείχαν σε αυτό, στο σπίτι του, προσκαλώντας τη Σοφία Βέμπο, που ήταν φίλη με τη Serrano, προκειμένου να μην κινήσει τις υποψίες της Κυβέλης.

Η Βέμπο πήγε στο Καστρί συνοδευόμενη από την αδελφή της Αλίκη, τον Μίμη Τραϊφόρο, τον ενδυματολόγο Σκαλιντώ και φυσικά τη Serrano. Εκεί ήπιαν, τραγούδησαν, χόρεψαν, αλλά στην επιστροφή το ανοιχτό Σεβρολέ που οδηγούσε η Serrano έφυγε από την πορεία του και έπεσε στα χωράφια.

Δεν έπαθαν τίποτα και συνέχισαν, αλλά φθάνοντας στη Μεταμόρφωση Σωτήρος, συγκρούστηκαν με σφοδρότητα με το λεωφορείο της γραμμής Μπογιατίου. Οι επιβάτες σώθηκαν με μικροτραυματισμούς, αλλά στον Τύπο της εποχής έγινε πάρτι.

Η Serrano καταδικάσθηκε ερήμην σε τέσσερις μήνες φυλάκισης, αλλά είχε ήδη φύγει από την Αθήνα. Δύο χρόνια αργότερα (1953), όταν επέστρεψε, εκδικάστηκε η έφεσή της και αθωώθηκε.

Πολλά χρόνια αργότερα, η ποιήτρια Βαλεντίνη Ποταμιάνου, εγγονή της Μιράντας Μυράτ και κόρη της Κυβέλης Θεοχάρη, αποκάλυψε πως η κοινωνική σχέση του Γεωργίου Παπανδρέου με την Serrano υπήρξε η αφορμή για να αποφασίσει η Κυβέλη τον χωρισμό τους.