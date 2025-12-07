Το γευστικό δίλημμα των Χριστουγέννων προαιώνιο και ανυπέρβλητο. Αφήνοντας όμως για λίγο στην άκρη το μελομακάρονο, ας σταθούμε στον κουραμπιέ, ο οποίος σίγουρα έχει το δικό του φανατικό κοινό.

Η βουτυρένια γεύση, η αφράτη υφή, το ανθόνερο, η άχνη ζάχαρη, συνθέτουν έναν απολαυστικό συνδυασμό που μας ταξιδεύει στις ανατολικές χώρες από όπου κατάγεται το φημισμένο γλυκό των Χριστουγέννων. Φαίνεται μάλιστα πως πρώτη φορά εμφανίστηκε στην Περσία τον 7ο αιώνα μ.Χ., από όπου και το όνομά του, Qurabiye, το οποίο σημαίνει μπισκότο από αλεύρι, βούτυρο και ζάχαρη.

Πού μπορεί κανείς όμως να βρει στην Αθήνα τον τέλειο κουραμπιέ, σπιτικό και αφράτο όπως τον θυμόμαστε από τα χρόνια που τον έφτιαχνε η γιαγιά; Είναι πολλά τα καταστήματα που προσφέρουν παραδοσιακές αλλά και πιο σύγχρονες και πειραγμένες εκδοχές του διάσημου γλυκίσματος, τόσο ζαχαροπλαστεία όσο και αρτοποιεία.

Επιλέξαμε 4 ζαχαροπλαστεία και ένα γαλακτοπωλείο όπου μπορεί κανείς να γευτεί τον παραδοσιακό κουραμπιέ των ονειρικών Χριστουγέννων.

Μπαλής, Αμπελόκηποι

Με τον πατέρα Μπαλή να έχει έρθει στην Αθήνα από τη Φθιώτιδα το 1961 και με μότο την πίστη «στα αγνά υλικά», το ζαχαροπλαστείο που βρίσκεται στην περιοχή της Πανόρμου, προσφέρει για χρόνια στους Αθηναίους έναν από τους καλύτερους κουραμπιέδες στην πόλη. Εδώ τον συναντάμε μάλιστα σε διαφορετικά σχήματα, όχι μόνο το επικρατέστερο σήμερα στρογγυλό, αλλά και το μισοφέγγαρο που γεμίζει το στόμα, όπως τον έφτιαχνε η γιαγιά μας. Το αγνό βούτυρο είναι διακριτό στη γεύση και όποιος το δοκιμάσει δεν το ξεχνά.

Σημειωτέον, ο Μπαλής έχει και εξαιρετικό μελομακάρονο αλλά και δίπλες, πέρα από την πληθώρα άλλων λαχταριστών γλυκών.

Τριφυλίας 69, Αμπελόκηποι, 11524, 2106911543

Πετέκ, Πλατεία Βικτωρίας

Ένα από τα κλασσικά πολίτικα ζαχαροπλαστεία της Αθήνας με μακρά διαδρομή στο χρόνο, που έφερε στην Αθήνα πολλές διαφορετικές γεύσεις της Ανατολής, με μια ειδίκευση ωστόσο στα σιροπιαστά και στο μιλφέιγ. Δε θα μπορούσε επομένως να μη βρει κανείς εδώ και έναν εξαιρετικό κουραμπιέ, βουτυρένιο και χιονισμένο από άχνη.

3ης Σεπτεμβρίου 81, πλατεία Βικτωρίας, 10434, 2108223955

Maxim, Νέα Σμύρνη

Με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη κι εδώ, το Maxim δεν φημίζεται μόνο για το τσουρέκι του αλλά και για τα γλυκά που μπορεί κανείς να δοκιμάσει πριν τα Χριστούγεννα. Εκτός από τον υπέροχο κουραμπιέ, ξεχωρίζει και το ιζλί το οποίο συναντάμε σε αρκετές περιοχές ανεξαρτήτων εποχής, κάποιοι όμως αποκαλούν «μελομακάρονο της Ανατολής». Όποιος περάσει από εκεί, καλό είναι να ρίξει μια ματιά και στο πλακέ κανταΐφι.

Τσακίρογλου 23, Νέα Σμύρνη, 17122, 2109324603

Στάνη, Ομόνοια

Στη Στάνη, πίσω από την πλατεία Ομονοίας, οι Αθηναίοι συρρέουν πλέον εδώ και χρόνια για οτιδήποτε έχει σχέση με το γάλα, από γιαούρτι και ρυζόγαλο μέχρι τα υπέροχα γλυκά του.

Ο κουραμπιές στο γαλακτοπωλείο έχει κατακτήσει τη δική του φήμη, με βάση το εξαιρετικής ποιότητας βούτυρο. Είναι αιγοπρόβειο και φτιάχνεται στο κατάστημα από γάλα που έρχεται από την ορεινή Κορινθία. Χαρακτηριστικό του κουραμπιέ στη Στάνη είναι και το καβουρδισμένο αμύγδαλο.

Μαρίκας Κοτοπούλη 10, πλατεία Ομονοίας, 10432, 2105233637

Desire, Κολωνάκι

Σταθερή αξία στο Κολωνάκι από το 1962. Ο θρύλος λέει -και μάλλον είναι αλήθεια- ότι όταν άλλαξε διεύθυνση, ο νέος ιδιοκτήτης πέρασε από εξετάσεις ζαχαροπλαστικής από τον προηγούμενο. Το Desire ξεχωρίζει για τις τούρτες του, την εξαιρετική κρεμ καραμελέ αλλά και τα αμυγδαλωτά, ενώ είναι ένα από τα λίγα παλιά ζαχαροπλαστεία που έχει κρατήσει μέχρι σήμερα τραπεζάκια για να καθίσεις εκεί και να απολαύσεις το γλυκό σου.

Τα χριστουγεννιάτικα γλυκά είναι επίσης το φόρτε του καταστήματος, με τον κουραμπιέ να «λιώνει» στο στόμα, σε μεγάλο και μικρό στρογγυλό σχήμα. Εξαιρετικό και το μελομακάρονο, που μπορείς να βρεις και σε μικρές μπουκιές.

Δημοκρίτου 6, Κολωνάκι, 10671, 2103632333