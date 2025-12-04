Πώς θα στολίσετε το χριστουγεννιάτικο δέντρο με ασφάλεια - Χρήσιμες συμβουλές

Αν δεν έχετε στολίσει μέχρι τώρα το χριστουγεννιάτικο δέντρο, μάλλον δεν έχετε παιδιά ή απλά... αργήσατε. Το στόλισμα του δέντρου είναι μία από τις αγαπημένες παραδόσεις των Χριστουγέννων. Ωστόσο για να απολαύσουμε την εορταστική περίοδο χωρίς προβλήματα, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε ορισμένα μέτρα ασφαλείας.

Η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας δίνει χρήσιμες οδηγίες για την ασφαλή και οικολογική διακόσμηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, προκειμένου οι καταναλωτές να απολαύσουν τις γιορτές με ασφάλεια και υπευθυνότητα.



Συμβουλές για ασφαλή και οικολογική διακόσμηση



Επιλέγουμε ασφαλή διακοσμητικά φωτάκια που φέρουν το σήμα CE, το πάχος της εξωτερικής καλωδίωσης να είναι 5mm, να υπάρχουν οδηγίες στα ελληνικά, το φις να είναι διπολικό και κανονικού μεγέθους και να αναγράφεται εμφανώς εάν η χρήση τους προορίζεται για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο



Προσέχουμε τα χριστουγεννιάτικα στολίδια να μην είναι από εύφλεκτα και εύθραυστα υλικά και να μην έχουν αιχμηρές γωνίες. Εάν χρησιμοποιήσουμε διακοσμητικό σπρέι προσέχουμε να φέρει την ένδειξη «μη τοξικό»



Δεν αφήνουμε το δέντρο χωρίς επιτήρηση ενώ σβήνουμε τα φωτάκια όταν δεν βρισκόμαστε στο σπίτι ή κατά τη διάρκεια της νύχτας για να αποφύγουμε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση



Ασφαλίζουμε το δέντρο σταθερά τοποθετημένο για να αποτρέψουμε την πτώση του, ιδιαίτερα αν υπάρχουν μικρά παιδιά ή κατοικίδια στο σπίτι



Τοποθετούμε το δέντρο μακριά από πηγές θερμότητας και κυρίως μακριά από τζάκια και καλοριφέρ



Επιλέγουμε τεχνητό ή οικολογικό δέντρο που είναι βιοδιασπώμενα ή κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά



Ανακυκλώνουμε τα διακοσμητικά υλικά για να μειώσουμε τα απόβλητα, αποφεύγοντας τα πλαστικά και τα μη βιοδιασπώμενα

