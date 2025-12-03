Το πνεύμα των Χριστουγέννων «έφτασε» (με γερανό και σκάλες) στη Βουλή

Περασμένο μεσημέρι χθες και ο πρόεδρος του Σώματος έφερε γερανό για να στολίσει την πανύψηλη αροκάρια (φέτος φωταγωγήθηκε για πρώτη φορά) που δεσπόζει στον προαύλιο χώρο του Κοινοβουλίου, μια ανάσα από τον Εθνικό Κήπο.



Εξίσου εντυπωσιακό είναι και το φυσικό έλατο που κοσμεί το Περιστύλιο της Βουλής, ακριβώς μπροστά από την είσοδο της Ολομέλειας, το οποίο ήρθε κατευθείαν από τους Ταξιάρχες Χαλκιδικής. Το ύψος του είναι 5 μέτρα, ενώ χθες το βράδυ χρειάστηκαν περισσότερες από τρεις (!) ώρες προκειμένου να ολοκληρωθεί η διακόσμησή του.



Το δέντρο μάλιστα φέτος…. μετακόμισε, καθώς όλα τα τελευταία χρόνια τοποθετούνταν σε πιο… διακριτικό σημείο, στην είσοδο της λεωφόρου Αμαλίας.

Η Βουλή, λάμπει πλέον με χιλιάδες λαμπάκια, συνολικού μήκους, σύμφωνα με εκτιμήσεις, τριών χιλιομέτρων. Άλλοι δε υποστηρίζουν πως τοποθετήθηκαν συνολικώς, εντός και εκτός του Μεγάρου, έξι χιλιόμετρα λαμπάκια!



Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Νικήτας Κακλαμάνης κάνει ό,τι μπορεί για να φέρει το κλίμα των εορτών στη Βουλή. Μένει να φανεί εάν η χαρμόσυνη ατμόσφαιρα θα «ακουμπήσει» και τους «300», δεδομένου ότι έρχονται σκληρές μάχες πριν από την έλευση του Άι Βασίλη.



Για όποιους έσπευσαν πάντως να μιλήσουν για διαγκωνισμό Κακλαμάνη - Δούκα για το ποιος έχει τον… καλύτερο στολισμό στο κέντρο της Αθήνας, ο δήμος, κατά πληροφορίες, συνέδραμε στο στολισμό του προαύλιου χώρου.

