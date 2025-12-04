Νέα Υόρκη: Άναψε το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Κέντρο Ροκφέλερ με αστέρι από Swarovski

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center, ένα από τα πιο γνωστά σύμβολα της εορταστικής περιόδου στη Νέα Υόρκη, φωταγωγήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 3/12 στο Μανχάταν, μπροστά σε πλήθος κόσμου που φορούσε σκούφους Άγιου Βασίλη, κάνοντας μικρούς και μεγάλους να ξεσπάσουν σε ζητωκραυγές.

Το φετινό επιβλητικό έλατο του Rockefeller Center φωτίζεται από περισσότερα από 50.000 πολύχρωμα LED λαμπάκια και στην κορυφή του δεσπόζει ένα αστέρι Swarovski βάρους πάνω από 408 κιλών.



Rockefeller Center/Reuters

Την τηλεοπτική μετάδοση της τελετής φωταγώγησης από το NBC παρουσίασε η σταρ της κάντρι μουσικής Ρίμπα ΜακΕντάιρ, παίρνοντας τη σκυτάλη από την Κέλι Κλάρκσον, που είχε αναλάβει τα προηγούμενα χρόνια. Μεταξύ των καλλιτεχνών που εμφανίστηκαν ήταν και οι θρυλικές Radio City Rockettes, οι οποίες φέτος γιορτάζουν τα 100 χρόνια τους. Στη σκηνή ανέβηκαν επίσης οι Μάικλ Μπουμπλέ, Μαρκ Άντονι, Χάλι Μπέιλι, Γκουέν Στεφάνι και Κρίστιν Τσένοουεθ.

Η συγκινητική ιστορία πίσω από το φετινό δέντρο

Το έλατο, ύψους 23 μέτρων και είδος Norway spruce, κόπηκε από μια κατοικία στα προάστια του Όλμπανι, περίπου 240 χιλιόμετρα βόρεια του Μανχάταν.

Η ιδιοκτήτρια, Τζούντι Ρας, είπε ότι η οικογένεια δώρισε το δέντρο στη μνήμη του συζύγου της, Νταν, που πέθανε πριν από πέντε χρόνια σε ηλικία 32 ετών. Όπως εξήγησε, το δέντρο είχε φυτευτεί από τους προπαππούδες του τη δεκαετία του 1920, αναφέρει το AP.

Rockefeller Center/Reuters

«Αυτό βοηθάει να κλείσει ένα τεράστιο κενό», δήλωσε στην NBC πριν από την τελετή. «Μας κάνει να νιώθουμε πως είναι ξανά μαζί μας και ενώνει και πάλι όλη την οικογένεια».

Το δέντρο θα μείνει στημένο μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου μπροστά από το κτίριο Art Deco στο 30 Rockefeller Plaza, πάνω από τον διάσημο χώρο πατινάζ του συγκροτήματος. Στη συνέχεια, θα μετατραπεί σε ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Habitat for Humanity για την κατασκευή οικονομικών κατοικιών.

Το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center αγοράστηκε και στήθηκε το 1931 από τους εργάτες του κέντρου, που μάζεψαν χρήματα για να τονώσουν το ηθικό του κόσμου εν μέσω της Μεγάλης Ύφεσης. Εκείνο το δέντρο, ένα σχετικά ταπεινό έλατο balsam ύψους 6 μέτρων, στολίστηκε με χειροποίητες γιρλάντες φτιαγμένες από τις οικογένειες των εργατών.

Η παράδοση συνεχίστηκε και η πρώτη επίσημη τελετή φωταγώγησης πραγματοποιήθηκε το 1933.