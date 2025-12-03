Η αμφιλεγόμενη φάτνη στην κεντρική πλατεία των Βρυξελλών - Απρόσωπες φιγούρες και η κλοπή του Ιησού

Καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και ολόκληρη η Ευρώπη περιμένει τη γέννηση του Θείου Βρέφους, μια φάτνη στην κεντρική πλατεία των Βρυξελλών διχάζει. Και σαν να μην έφτασαν οι αντιδράσεις για την τοποθέτηση του αμφιλεγόμενου έργου, άγνωστοι έκλεψαν τον νεογέννητο Ιησού...



Η φάτνη που εμπνεύστηκε η καλλιτέχνιδα Victoria-Maria Geyer πυροδότησε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις απρόσωπες απεικονίσεις των χαρακτήρων του. Κι ενώ οι αντιδράσεις συνεχίζονταν, άγνωστος αφαίρεσε από τη φάτνη της πλατείας Γκραν-Πλας το ομοίωμα του Θείου Βρέφους.



REUTERS/Yves Herman

Η φιγούρα κλάπηκε από την κούνια της αργά το βράδυ της Παρασκευής (28/11) ή νωρίς το πρωί του Σαββάτου (29/11), έπειτα από μέρες αναταραχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις απρόσωπες απεικονίσεις των ιερών χαρακτήρων της σκηνής.



Όλα ξεκίνησαν με την επιθυμία να αλλάξει μετά από 25 χρόνια το σχέδιο της φάτνης στο παλιό ιστορικό κέντρο των Βρυξελλών. Ένας εκπρόσωπος της Brussels Major Events, της διοργανώτριας εταιρείας της χριστουγεννιάτικης αγοράς της πόλης, δήλωσε στους Brussels Times ότι το σκηνικό «χρειαζόταν μια επανεξέταση».



REUTERS/Yves Herman

Ο δήμαρχος των Βρυξελλών, Philippe Close, δήλωσε επίσης ότι η παλιά εγκατάσταση είχε φθαρεί.

Το νέο σχέδιο της Γερμανίδας καλλιτέχνιδας Victoria-Maria Geyer εγκρίθηκε τόσο από την τοπική καθολική εκκλησία όσο και από τον Δήμο των Βρυξελλών.



REUTERS/Yves Herman

Η Geyer - η οποία αυτοαποκαλείται Καθολική - κατασκεύασε τα ομοιώματα των χαρακτήρων της γέννησης από ανακυκλωμένο ύφασμα και παρέλειψε αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά, με την ελπίδα ότι «κάθε Καθολικός, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό του ή την καταγωγή του, θα μπορεί να ταυτοποιηθεί» στη βιβλική ιστορία της γέννησης του Χριστού, όπως είπε.



Αλλά το έργο τέχνης και το μήνυμά του δεν άρεσε σε όλους και γρήγορα ξέσπασαν αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν καν εγκαινιαστεί επίσημα, όπως αναφέρει το Euronews.



«Έχουμε φτάσει στον πάτο... και ακόμα σκάβουμε», δήλωσε ο Βέλγος αστέρας του ποδοσφαίρου, Thomas Meunier στο X, ενώ ο Georges-Louis Bouchez, επικεφαλής του δεξιού κόμματος Μεταρρυθμιστικό Κίνημα (MR), χαρακτήρισε τη φάτνη του Geyer ως «ανοησία και προσβολή των παραδόσεών μας».



Το κόμμα του, το οποίο συμμετέχει στον κυβερνώντα συνασπισμό του Βελγίου, ξεκίνησε μια διαδικασία υποβολής αιτήματος ζητώντας την αφαίρεση της φάτνης.



Σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή (28/11), ώρες πριν από την κλοπή, ο Philippe Close και ο ιερέας του Καθεδρικού Ναού των Αγίων Μιχαήλ και Γκουντούλα της πόλης, Benoit Lobet, προσπάθησαν να εκτονώσουν την ένταση και έδειξαν την υποστήριξή τους στην δημιουργό της φάτνης.



«Κατά τη διάρκεια αυτής της χριστουγεννιάτικης περιόδου, θα πρέπει όλοι να βάλουμε τα πράγματα σε μια πιο χαλαρή βάση», δήλωσε ο δήμαρχος που ανήκει στο Σοσιαλιστικό Κόμμα.



Οι βελγικές αρχές διερευνούν την κλοπή και έχουν ήδη τοποθετήσει ξανά το ομοίωμα του Θείου Βρέφους στην κούνια. Οι διοργανωτές και η ασφάλεια δεσμεύτηκαν να παρακολουθούν στενότερα τη φάτνη.