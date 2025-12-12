Ποιο Polar Express; Το πιο χριστουγεννιάτικο τρένο ταξιδεύει από την Πολωνία προς τη Λιθουανία

Στο πνεύμα των Χριστουγέννων μπήκαν τα δρομολόγια που εκτελούν δρομολόγια από την Πολωνία προς την πρωτεύουσα της Λιθουανίας Βίλνιους ώστε οι επιβάτες να νιώσουν το εορταστικό κλίμα.

Πρόκειται για την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά όπου η κρατική σιδηροδρομική της Λιθουανίας LTGlink εταιρεία αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία με το επιβατικό κοινό να αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο.

Οι διαδρομές με τα διακοσμημένα, σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, βαγόνια ξεκίνησαν ήδη από τις 2 Δεκεμβρίου και θα πραγματοποιούν διαδρομές έως τις 11 Ιανουαρίου με τους επιβάτες να σπεύδουν να κλείσουν μια θέση. Αναχωρώντας από τον σταθμό Μότσκαβα στα σύνορα της Πολωνίας, τα στολισμένα βαγόνια μεταφέρουν τους επιβάτες κατευθείαν στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, η οποία έχει χριστεί Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα των Χριστουγέννων 2025.

Το τρένο είναι γεμάτο με μαγεία των διακοπών: μουσικά όργανα, οι γνωστές φιγούρες Gingerbread, vintage παιχνίδια, γραμματοκιβώτια για γράμματα προς τον Άγιο Βασίλη και λαμπερά χριστουγεννιάτικα δέντρα δημιουργούν μια πραγματική χειμερινή χώρα των θαυμάτων.

Κόκκινα χαλιά, βελούδινα καλύμματα καθισμάτων και φωτισμός σε απόχρωση σαμπάνιας κάνουν αδύνατο να μείνει κανείς αδιάφορος μπροστά σε αυτό το θέαμα.

Φυσικά στο τρένο περιμένει και ο Άγιος Βασίλης ο οποίος θα ακούσει τις επιθυμίες ακόμη και του πιο απαιτητικού παιδιού όσο διαρκεί το ταξίδι.

Τα τρένα εξυπηρετούν τις διαδρομές από το Βίλνιους προς: Κάουνας, Κλάιπεντα, Μότσκαβα (προς Βαρσοβία/Κρακοβία), Τρακάι και Τουρμάντας.

