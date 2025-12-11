Σε αυτή τη χώρα θα ζήσεις το πιο εντυπωσιακό άναμμα δέντρου με πραγματικά κεριά

Κάθε χώρα έχει τις δικές της χριστουγεννιάτικες παραδόσεις τις οποίες τιμά και αναπαράγει κάθε χρόνο. Στην Ελβετία το εντυπωσιακό άναμμα του δέντρου σε μια περιοχή των Άλπεων έχει προκαλέσει εντύπωση καθώς επάνω στο έλατο δεν τοποθετούνται λαμπιόνια αλλά... αληθινά κεριά.

Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα έθιμα καθώς οι ρίζες του εντοπίζονται στον 16ο αιώνα και τηρείται συνήθως σε εκκλησίες αν και μερικοί τολμηροί το κάνουν και στο σπίτι τους. Η διαδικασία εξακολουθεί να αποτυπώνει την αρχική ατμόσφαιρα, την ομορφιά όπως γιορταζόταν πριν από εκατοντάδες χρόνια. Τα τελευταία χρόνια, το εντυπωσιακό θέαμα έχει τραβήξει την προσοχή πολλών ταξιδιωτών που θέλουν να το ζήσουν από κοντά.

Συγκεκριμένα, κάθε κερί τοποθετείται στις άκρες των κλαδιών, με τους νεωκόρους να επιβλέπουν, καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, τη διαδικασία και το δέντρο βρίσκεται πάντα δίπλα στην Αγία Τράπεζα.

Στην αρχή της μεταμεσονύκτιας χριστουγεννιάτικης λειτουργίας (από τις 24 στις 25 Δεκεμβρίου), το πρώτο κερί ανάβει με τη χρήση κονταριών, στη συνέχεια, πιθανόν με μια κλωστή που βρίσκεται πάνω στα φυτίλια, η φλόγα μεταφέρεται σε κάθε κερί έως ότου ανάψει όλο το δέντρο.