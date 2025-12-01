«Σπίτι είναι όπου βρίσκεται η καρδιά»: Η Μελάνια στόλισε 51 χριστουγεννιάτικα δέντρα στον Λευκό Οίκο
Μέσα από έναν φωτισμένο και διακοσμημένο Λευκό Οίκο, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ στέλνει ελπίδα και ευχές σε όλους τους πολίτες.
«Σπίτι είναι εκεί όπου η καρδιά σου βρίσκεται» με αυτό το μήνυμα ξεκίνησε την ανάρτησή της η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, στέλνοντας τις ευχές της σε όλους τους Αμερικανούς πολίτες για τις φετινές εορτές.
Στο βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της στο X, η Μελάνια Τραμπ κάνει βόλτα στους στολισμένους διαδρόμους και δωμάτια του Λευκού Οίκου το οποίο φέτος φιλοξενεί 51 χριστουγεννιάτικα δέντρα για να καταλήξει στο χαρακτηριστικό «Μπλε Δωμάτιο» όπου δεσπόζει ένα επιβλητικό έλατο.
Η Μελάνια Τραμπ, φορώντας ένα μαύρο μάλλινο παλτό και μαύρα ρούχα περιεργάζεται τις χριστουγεννιάτικες μπάλες η οποίες φέρουν τα ονόματα Πολιτειών όπως η Τζόρτζια.
Στη συνέχεια κοιτάει σκίτσα τα οποία απεικονίζουν το θέμα της φετινής διακόσμησης που δεν είναι άλλο από τις πεταλούδες.
Στη συνέχεια του βίντεο, το οποίο είναι «ντυμένο» μουσικά με μια απαλή μουσική, σε κάθε δωμάτιο του Λευκού Οίκου που έχει το δικό του χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μάλιστα σε ένα από αυτά φαίνεται και ένα κέντημα με το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ.
«Τα Χριστούγεννα της Αμερικής. Αυτά τα Χριστούγεννα, ας γιορτάσουμε την αγάπη που κρύβουμε μέσα μας και ας τη μοιραστούμε με τον κόσμο γύρω μας. Άλλωστε, όπου κι αν βρισκόμαστε, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σπίτι γεμάτο με ατελείωτες δυνατότητες.