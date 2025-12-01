Κόσμος Μελάνια Τραμπ ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Χριστούγεννα Λευκός Οίκος

«Σπίτι είναι όπου βρίσκεται η καρδιά»: Η Μελάνια στόλισε 51 χριστουγεννιάτικα δέντρα στον Λευκό Οίκο

Μέσα από έναν φωτισμένο και διακοσμημένο Λευκό Οίκο, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ στέλνει ελπίδα και ευχές σε όλους τους πολίτες.

Η Μελάνια Τραμπ σε στολισμένο διάδρομο στον Λευκό Οίκο / Φωτογραφία αρχείου Imago
«Σπίτι είναι εκεί όπου η καρδιά σου βρίσκεται» με αυτό το μήνυμα ξεκίνησε την ανάρτησή της η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, στέλνοντας τις ευχές της σε όλους τους Αμερικανούς πολίτες για τις φετινές εορτές. 

Στο βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της στο X, η Μελάνια Τραμπ κάνει βόλτα στους στολισμένους διαδρόμους και δωμάτια του Λευκού Οίκου το οποίο φέτος φιλοξενεί 51 χριστουγεννιάτικα δέντρα για να καταλήξει στο χαρακτηριστικό «Μπλε Δωμάτιο» όπου δεσπόζει ένα επιβλητικό έλατο.

Η Μελάνια Τραμπ, φορώντας ένα μαύρο μάλλινο παλτό και μαύρα ρούχα περιεργάζεται τις χριστουγεννιάτικες μπάλες η οποίες φέρουν τα ονόματα Πολιτειών όπως η Τζόρτζια.

XΧριστουγεννιάτικο δέντρο στον Λευκό Οίκο / Imago

Στη συνέχεια κοιτάει σκίτσα τα οποία απεικονίζουν το θέμα της φετινής διακόσμησης που δεν είναι άλλο από τις πεταλούδες.

Στη συνέχεια του βίντεο, το οποίο είναι «ντυμένο» μουσικά με μια απαλή μουσική, σε κάθε δωμάτιο του Λευκού Οίκου που έχει το δικό του χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μάλιστα σε ένα από αυτά φαίνεται και ένα κέντημα με το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα Χριστούγεννα της Αμερικής. Αυτά τα Χριστούγεννα, ας γιορτάσουμε την αγάπη που κρύβουμε μέσα μας και ας τη μοιραστούμε με τον κόσμο γύρω μας. Άλλωστε, όπου κι αν βρισκόμαστε, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σπίτι γεμάτο με ατελείωτες δυνατότητες.

