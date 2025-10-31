Η Halloween φάρσα του Τραμπ σε παιδί ντυμένο ζαχαρωτό στον Λευκό Οίκο - Viral βίντεο και φωτογραφίες

Μεγάλη γιορτή για την Αμερική και γενικά για το δυτικό κόσμο σήμερα, καθώς μικροί και μεγάλοι βρίσκονται στους ρυθμούς του Halloween. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός, με τον Λευκό Οίκο να στολίζεται με κολοκύθες και διακόσμηση σχετική με την ημέρα.

Ο Τραμπ επέστρεψε το βράδυ της Πέμπτης (30/10) στον Λευκό Οίκο από ένα σύντομο ταξίδι στην Ασία, προλαβαίνοντας να γιορτάσει την διάσημη τρομακτική γιορτή μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για το Halloween, ο Αμερικανός πρόεδρος, μαζί με την Μελάνια, υποδέχτηκαν παιδιά στον Λευκό Οίκο και τους μοίρασαν γλυκά.

Το προεδρικό ζεύγος βγήκε από τη νότια είσοδο του Λευκού Οίκου, ενώ μια στρατιωτική ορχήστρα εγχόρδων έπαιζε το «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον.

Το προεδρικό ζεύγος ενθουσίασε τα παιδιά που είχαν παραταχθεί στη σειρά φορώντας τρομακτικές στολές, για να τους συναντήσουν.

Οι στιγμές που ξεχώρισαν

Ο Τραμπ αναβίωσε μία από τις αγαπημένες του «φάρσες» για το Halloween από το πάρτι του 2019, χτυπώντας ελαφρά στο κεφάλι με μια σοκολάτα ένα παιδί ντυμένο ζαχαρωτό, πριν την τοποθετήσει πάνω στη στολή του για να την πάρει μαζί.

Το παιδί απομακρύνθηκε προσπαθώντας να ισορροπήσει τη σοκολάτα πάνω στο κεφάλι του, ακριβώς εκεί όπου την είχε βάλει ο Τραμπ, με το στιγμιότυπο να γίνεται viral και να κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κάνει ξανά το ίδιο παιχνίδι το 2019, «πειράζοντας» ένα παιδί ντυμένο με στολή από την ταινία «Εγώ, ο Απαισιότατος».

Η Μελάνια είχε τη δική της τρυφερή στιγμή στη χθεσινή εκδήλωση. Ένα μικρό κορίτσι φαινόταν φοβισμένο να πλησιάσει το ζεύγος και η Πρώτη Κυρία έσκυψε και άνοιξε τα χέρια της για να την ενθαρρύνει.

🚨 JUST IN: First Lady Melania Trump shows her true colors at the White House Halloween celebration - warmly COMFORTING a scared young girl



When someone asks why Melania is so highly regarded by the American people, this is why. She is one of the best First Ladies in history 🇺🇸 pic.twitter.com/Bj7TK0CIsr — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 31, 2025

Σε μια άλλη στιγμή, ο Τραμπ έκανε «hi-five» με ένα αγόρι που ήταν ντυμένο… Τραμπ. Και οι δύο φορούσαν μπλε κοστούμι, κόκκινη γραβάτα και κόκκινο καπέλο με το σύνθημα MAGA. Μάλιστα, ένα κοριτσάκι που συνόδευε το αγόρι ντυμένο ως Τραμπ φαινόταν να είναι ντυμένο ως Πρώτη Κυρία, καθώς φορούσε λευκό παλτό παρόμοιο με αυτά που φορά η Μελάνια.

Ο εντυπωσιακός στολισμός του Λευκού Οίκου

Δεκάδες σκαλισμένες κολοκύθες με φωτάκια στόλιζαν τις σκάλες του Λευκού Οίκου, μαζί με άλλα διακοσμητικά στοιχεία για το Halloween. Το εξωτερικό του Λευκού Οίκου είχε διακοσμηθεί με ψεύτικα φθινοπωρινά φύλλα που έμοιαζαν να πέφτουν.

Για πάνω από μία ώρα, ο Πρόεδρος, που μόλις είχε επιστρέψει από πενθήμερο ταξίδι στη Μαλαισία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, μοίραζε σοκολάτες και άλλα γλυκίσματα σε παιδιά με στολές, από αστροναύτες και δεινόσαυρους μέχρι εργαζομένους των McDonald’s.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ακούστηκε η μουσική από τις σειρές «Game of Thrones» και «Harry Potter», καθώς και από την ταινία «Οι Πειρατές της Καραϊβικής» αλλά και κομμάτια κλασσικής μουσικής.