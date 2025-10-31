Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «έκλεψε την παράσταση» στο Halloween σε ρόλο... minion (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν χρειάζεται να αγωνιστεί για να τραβήξει τα φώτα πάνω του. Αυτή τη φορά, ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς έκανε τη διαφορά εκτός γηπέδου, εμφανιζόμενος στο Fiserv Forum ντυμένος ως… minion! Με κίτρινο μπλουζάκι, μπλε φόρμα και τα χαρακτηριστικά στρογγυλά γυαλιά, ο «Greek Freak» κέρδισε τις εντυπώσεις και το χαμόγελο όλων.

Παρότι δεν αγωνίστηκε στο ματς με τους Γουόριορς λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, ο Γιάννης βρήκε άλλον τρόπο να γίνει πρωταγωνιστής. Οι Μπακς, με το γνωστό τους χιούμορ, ανάρτησαν φωτογραφίες του γράφοντας: «Το πιο ψηλό minion που έχετε δει ποτέ!».

The tallest Minion you’ve ever seen. pic.twitter.com/rjGbHhf4qX — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 30, 2025





Ο Αντετοκούνμπο απέδειξε για ακόμη μία φορά πως, εκτός από σπουδαίος αθλητής, διαθέτει και μοναδική αίσθηση του χιούμορ. Και μπορεί να μην φόρεσε τη φανέλα του, αλλά το σίγουρο είναι πως κέρδισε τη βραδιά του Halloween με… στυλ και χαμόγελο.