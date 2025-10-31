Halloween: «Μακάβριο» πάρτι ομογενών στη Νέα Υόρκη - Πήγαν με νεκροφόρες και ντυμένοι «κοράκια»

Ένα τελείως διαφορετικό πάρτι στήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στην καρδιά της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ, με το θέμα του -αν μη τι άλλο- να είναι ιδιαίτερο.

Ο ανταποκριτής του flash.gr, Δημήτρης Σουλτογιάννης μεταφέρει το γιορτινό κλίμα του Halloween με ένα σκηνικό που αρχικά θυμίζει περισσότερο ταινία... τρόμου. Βέβαια, μόλις μπαίνεις στο κλίμα, ακολουθούν στιγμές διασκέδασης.

Το θέμα του πάρτι που οργάνωσαν ομογενείς στο Σόχο του Μανχάταν ήταν ο θάνατος και ορισμένοι καλεσμένοι… το τερμάτισαν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι έφτασαν με... νεκροφόρα και φτυάρι, θυμίζοντας νεκροθάφτες, ενώ άλλοι ήταν ντυμένοι «κοράκια», όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και το βίντεο του flash.gr.

Μάλιστα, η οικοδέσποινα του πάρτι δεν δίστασε να μπει μέσα σε κανονικό φέρετρο, ενώ η μουσική και τα happenings έκαναν την βραδιά ξεχωριστή.



Flash.gr

Flash.gr

Πότε γιορτάζεται το Halloween

Το Halloween γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Οκτωβρίου, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (από όπου ξεκίνησε). Σήμερα ωστόσο έχει εξελιχθεί σε μια γιορτή μεταμφίεσης, διασκέδασης και τρόμου, με χαρακτηριστικά στοιχεία όπως κολοκύθες-φανάρια, στολές τεράτων, γλυκά και τρομακτικά στολίδια.

Το Halloween προέρχεται από την αρχαία κελτική γιορτή Samhain (προφέρεται Σόουιν), που σηματοδοτούσε το τέλος της σοδειάς και την αρχή του χειμώνα. Οι Κέλτες πίστευαν ότι τη νύχτα αυτή ο κόσμος των ζωντανών και των νεκρών πλησίαζε, και τα πνεύματα μπορούσαν να επιστρέψουν στη Γη. Όταν ο χριστιανισμός εξαπλώθηκε, η Εκκλησία καθιέρωσε την Ημέρα των Αγίων Πάντων (All Saints’ Day) την 1η Νοεμβρίου, και την προηγούμενη μέρα (η 31η Οκτωβρίου) έγινε γνωστή ως All Hallows’ Eve, που σταδιακά έγινε Halloween.



Αρχικά, όσοι έπαιρναν μέρος στη γιορτή φορούσαν τρομακτικές στολές για να διώχνουν τα κακά πνεύματα. Σήμερα όμως αυτό είναι απλώς μέρος της διασκέδασης. Επίσης, τα παιδιά ντύνονται και πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι λέγοντας «trick or treat» («φάρσα ή κέρασμα»), παίρνοντας γλυκά. Αν και έχει κυρίως αμερικανικό χαρακτήρα σήμερα, το Halloween έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο - ακόμα και σε ευρωπαϊκές χώρες όπου δεν υπήρχε σχετική παράδοση - κυρίως μέσω σχολείων, media και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.