«Καυτό» ξεκίνημα του Αντετοκούνμπο στo NBA: Αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης στην Ανατολή

«Μαγική» έναρξη στη σεζόν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο! Ο «Greek Freak» ξεκίνησε... «αγριεμένος» το φετινό μαραθώνιο του NBA και αναδείχθηκε ο κορυφαίος παίκτης της περιφέρειας της Ανατολής για την πρώτη εβδομάδα.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ αγωνίστηκε και στα τρία παιχνίδια των Μπακς μέχρι στιγμής, εναντίον των Γουίζαρντς, Ράπορτς και Καβαλίερς, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 36 πόντους, 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Οι Μπακς μετράνε μέχρι στιγμής δύο νίκες και μία ήττα σε τρεις αγώνες. Στη μοναδική ήττα της ομάδας από το Μιλγουόκι ως τώρα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκόραρε 40 πόντους.

Ο Έλληνας διεθνής αποτελεί την «αιχμή του δόρατος» στην ομάδα του Ντοκ Ρίβερς και σουτάρει ως τώρα στη σεζόν με ποσοστό ευστοχίας 69% στο δίποντο, 67% στο τρίποντο και 63% στις βολές.

Το αντίστοιχο βραβείο του κορυφαίου στην περιφέρεια της Δύσης για την πρώτη εβδομάδα αγωνιστικής δράσης στο NBA κατέκτησε ο Βίκτορ Γουενμπανιάμα. Ο Γάλλος μπασκετμπολίστας των Σπερς μέτρησε κατά μέσο όρο 33,3 πόντους, 13.3 ριμπάουντ και 6 ασίστ ανά παιχνίδι, σουτάροντας με ποσοστά ευστοχίας 61% στο δίποντο, 36% στο τρίποντο και 73% στις βολές.