NBA: 2/2 για τους Μπακς με τον «Greek Freak» να ισοπεδώνει τους Ράπτορς

Μετά τη νίκη στο εναρκτήριο παιχνίδι της σεζόν, απέναντι στους Ουάσιγκτον Ουίζαρντς, οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν το πρώτο ταξίδι της σεζόν 2025-26. Στο Τορόντο, ώστε να αντιμετωπίσουν τους Ράπτορς, που έρχονταν με... φόρα από τη νίκη κόντρα στους Χοκς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε και πάλι κέφια και έδωσε τον τόνο στην ομάδα του, με τα «ελάφια» να μπαίνουν πιο δυνατά στο παρκέ και να επιβάλλουν το παιχνίδι τους στην πρώτη περίοδο. Σταδιακά όμως οι «δεινόσαυροι» άρχισαν να ανεβάζουν ταχύτητα, με τον Σκότι Μπαρνς να δίνει τον τόνο στο πρώτο μέρος και τον Μπράντον Ίνγκραμ να ακολουθεί.



Κάπως έτσι το παιχνίδι έγινε ντέρμπι σε όλη τη διάρκεια του δευτέρου μέρους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι χέρι στο σκορ.



Nice high-low action from Myles to Giannis. pic.twitter.com/yLb5Sdtspz — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 24, 2025



Στις αρχές της τέταρτης περιόδου, οι Ράπτορς πάτησαν το γκάζι και με τον Κουίκλι να δίνει λύσεις κατάφεραν να χτίσουν διαφορά 5 πόντων (97-92), δείχνοντας ικανοί να πάρουν τον έλεγχο της κατάστασης και να φέρουν το παιχνίδι στα δικά τους μέτρα. Η διαφορά αυτή όμως εξανεμίστηκε μέρα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα χάρη στον οίστρο του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που ανέτρεψε πλήρως την κατάσταση με δικές του προσπάθειες (97-100).



Οι Ράπτορς βρήκαν λύσεις μέσα από την άμυνα και με τους Μπαρνς και Μπάρετ να αναλαμβάνουν δράση κατάφεραν να ισοφαρίσουν 4:42 πριν από το τέλος σε 107-107.



Ένα μεγάλο σουτ του Τρεντ τζούνιορ 3:16 πριν από το τέλος έφερε τους Μπακς σε θέση ισχύος (109-113). Εν συνεχεία ήταν η σειρά του Κόουλ Άντονι να «μιλήσει» για την ομάδα του και με 2 μεγάλα καλάθια την έφερε αγκαλιά με τη νίκη (111-117, 1:09 για το τέλος). Η άμυνα των Μπακς ήταν αποτελεσματική, κράτησε τον έλεγχο έως το τέλος και τα «ελάφια» έκαναν το 2Χ2 στη σεζόν.

Rollins right to the rack! pic.twitter.com/cWC1F8HXQ9 — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 25, 2025





Ο Greek Freak μπήκε σε... MVP mode για ακόμα ένα βράδυ, έχοντας 31 πόντους, 20 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 11/14 σουτ και 7/12 βολές. Δεν ήταν μόνος, καθώς ο Κόουλ Άντονι πρόσθεσε 23 πόντους και 7 ασίστ, ερχόμενος από τον πάγκο, ενώ 19 πόντους είχε ο Γκάρι Τρεντ τζούνιορ.



Στην αντίπερα όχθη, για τους Ράπτορς, ο Μπράντον Ίνγκραμ μέτρησε 29 πόντους με 10/20 σουτ, ενώ ο Αρ Τζέι Μπάρετ πρόσθεσε 20 πόντους και ο Ιμάνουελ Κουίκλι 19 και 8 ασίστ, όμως δεν αρκούσαν για να αλλάξουν τον ρου του αγώνα για την ομάδα τους.





Τα 12λεπτα: 19-27, 54-52, 86-86, 116-122.