Δόξα... χωρίς φώτα: Οι Σπερς απέδωσαν σιωπηλό φόρο τιμής στον Πόποβιτς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς αποκάλυψαν το μπάνερ που θα κοσμεί το Frost Bank Center προς τιμήν του Γκρεγκ Πόποβιτς. Ο εμβληματικός προπονητής, που έχει πλέον θέση προέδρου, τιμήθηκε από την ομάδα στην οποία έγραψε ιστορία εντελώς αθόρυβα, όπως θα ήθελε και ο ίδιος.



«Νομίζω ότι είναι πολύ στο στυλ του Ποπ», δήλωσε ο προπονητής Μιτς Τζόνσον, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του Πόποβιτς φέτος. Το μπάνερ που γράφει το όνομα του 76χρονου προπονητή και τον αριθμό 1.390 που συμβολίζει τις νίκες που έχει πανηγύρισε ο Πόποβιτς ως προπονητής των Σπερς και είναι ρεκόρ για το NBA.

First seen by Express-News, Spurs raised a banner in honor of Coach Gregg Popovich in the rafters. Pop is alongside retired jerseys of the Big Three, David Robinson and other Spurs legends. Knowing Pop, he won’t let the franchise hold a ceremony because he doesn’t like attention. pic.twitter.com/LyIXy47B2O — Raul Dominguez Jr. (@DominguezCinco) October 26, 2025

Ακόμη, υπάρχουν πέντε χρυσά αστέρια για τα ισάριθμα πρωταθλήματα που κατέκτησε το Σαν Αντόνιο υπό την καθοδήγηση του Πόποβιτς. Το κάτω μέρος του μπάνερ γράφει «Hall of Fame» στο οποίο ο Αμερικανός προπονητής μπήκε το 2023. Τα αποκαλυπτήρια του μπάνερ έγιναν στο ματς των Σπερς με αντίπαλο τους Μπρούκλιν Νετς.

BANNER UP FOR POP 🙌



The San Antonio Spurs honored the legendary Gregg Popovich in their home opener. pic.twitter.com/5uaQz7T3m1 — NBA Philippines (@NBA_Philippines) October 26, 2025

Ο Πόποβιτς παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή των Σπερς τον Μάιο, τερματίζοντας ένα σερί τριών δεκαετιών στον πάγκο της ομάδας του Σαν Αντόνιο, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση πέντε πρωταθλημάτων. Ο 76χρονος προπονητής υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο στο γήπεδο της ομάδας στις 2 Νοεμβρίου 2024 και δεν εργάστηκε ξανά ως προπονητής, αν και παραμένει στην ομάδα ως πρόεδρος.

Η προπονητική καριέρα του Πόποβιτς ξεκίνησε ως βοηθός στην Ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας το 1973, προτού γίνει προπονητής της ομάδας Πομόνα-Πίτζερ της Γ΄ Κατηγορίας το 1979. Τελικά έγινε προπονητής των Σπερς το 1996 και αναγκάστηκε να παραιτηθεί τον Μάιο του 2025, κάνοντας μια απλή δήλωση στα ΜΜΕ.