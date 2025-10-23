NBA: Πρεμιέρα με double double για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και νίκη για τους Μπακς

Επιτυχημένη πρεμιέρα έκαναν οι Μιλγουόκι Μπακς στο φετινό NBA. Τα «ελάφια» επικράτησαν 133-120 των Γουίζαρντς, παρά το γεγονός ότι ο Κέβιν Πόρτερ αποχώρησε στο φινάλε της πρώτης περιόδου με πρόβλημα τραυματισμού.



Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκπληκτικός και έδειξε ότι και φέτος θα ηγηθεί της ομάδας του Ντοκ Ρίβερς. Ο Έλληνας σούπερ σταρ τελείωσε τον αγώνα με 37 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 27 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 15/23 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 4/7 βολές. Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ενώ δεν έπαιξε ο Άλεξ.

Οι Μπακς μπήκαν στον αγώνα με το πόδι στο γκάζι. Τα «ελάφια» έχτισαν σταδιακά διαφορά φτάνοντας ακόμη και το +22 δείχνοντας ότι δεν αστειεύονται. Η ομάδα της πρωτεύουσας μείωσε την απόσταση στην τέταρτη περίοδο (101-90), αλλά τότε ανέλαβε δράση ο Γιάννης Αντετοκουνμπο που με δέκα προσωπικούς πόντους κλείδωσε τη νίκη για τους Μπακς.

Για τους Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε άξιο συμπαραστάτη τον Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο Κέβιν Πόρτερ πρόλαβε να σημειώσει 10 πόντους και να μοιράσει δύο ασίστ στον χρόνο που αγωνίστηκε.



Η ομάδα του Μπράιαν Κίφι είχε πρώτο σκόρερ τον Κρις Μίντλετον που σημείωσε 23 πόντους έχοντας ακόμη 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Κίσον Τζορτζ «άγγιξε» το double double με 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ.



Τα δωδεκάλεπτα: 40-23, 72-53, 101-90, 133-120