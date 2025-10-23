Ολυμπιακός: Τα δεδομένα με Ντίνγουιντι, η Παρτιζάν και η δήλωση του Μπαρτζώκα για την μεταγραφή

Μετά το «σίριαλ» του Τζάρεντ Μπάτλερ, ο οποίος φαίνεται να καταλήγει στον Ερυθρό Αστέρα, ένα ακόμα μεταγραφικό «κομφούζιο» εξελίσσεται με το θέμα του Σπένσερ Ντίνγουιντι.



Ο παίκτης δείχνει έτοιμος να έρθει στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην καριέρα του, αφού όσο και αν περιμένει για κάτι από το ΝΒΑ αυτό δεν έρχεται και όπως σας ενημερώσαμε ο Ολυμπιακός και η Παρτιζάν τον έχουν στο στόχαστρο τους.

Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και ο Ομπράντοβιτς

Μάλιστα οι Πειραιώτες προχώρησαν και στην προεργασία του θέματος ρωτώντας λεπτομέρειες για τον παίκτη και για τα «θέλω» του, λίγες ώρες μετά τη μεταγραφική «μάχη» που έδωσαν για τον Μπάτλερ.



Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει κάνει γερό «μπάσιμο» για τον Ντίνγουιντι τις τελευταίες ώρες, ενώ πληροφορίες μας από τη Σερβία αναφέρουν πως η πρόταση αφορά διετές συμβόλαιο με NBA-Out για το καλοκαίρι του 2026 έναντι περίπου 4.000.000 δολαρίων, δηλαδή τα χρήματα που απαιτεί ο παίκτης για να έρθει στα μέρη μας.



Οι Πρωταθλητές Ελλάδας παραμένουν στην υπόθεση και παρακολουθούν τα δεδομένα χωρίς κάτι πιο χειροπιαστό αυτή τη στιγμή, ενώ τα επόμενα 24ωρα αναμένεται η υπόθεση να ξεκαθαρίσει με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Η δήλωση του Μπαρτζώκα για μεταγραφή στον Ολυμπιακό

Σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση έστειλε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, κατά την αναχώρηση της ομάδας για το Μόναχο και το ματς με την Μπάγερν (24/10, 21:45) μίλησε για τα μεταγραφικά σενάρια των τελευταίων ωρών με τον Σπένσερ Ντίνγουιντι.



«Δεν έχω ζητήσει τίποτα και θέλω να σας πως με βάση με αυτά που διαβάζω από το ξεκίνημα του καλοκαιριού, ένα 5% είχε βάση με ενδιαφέρον από εμάς. Καλώ τον κόσμο να είναι πιο σκεπτικός όταν διαβάζει πως ο Ολυμπιακός έκλεισε παίκτη ή ότι έχει κάνει την τάδε προσφορά», ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τις περιπτώσεις Μπάτλερ και Ντίνγουιντι.



«Έχουμε τρεις προσθήκες στην 12άδα σε σχέση με το ματς του Βελιγραδίου και αυτό πολλές φορές λέει πολλά πράγμα αλλά την ίδια στιγμή και τίποτα. Πρέπει να παίξουμε καλά, είναι μια έδρα που πέρυσι χάσαμε. Μια ομάδα που παίζει πιο καλή άμυνα σε σχέση με πέρυσι και με βάση το ρόστερ που έχει τώρα. Μια ομάδα που πρέπει αν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις», είπε αρχικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας.



Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε ότι ελπίζει ο Παπανικολάου να καταφέρει να παίξει στο ματς της Γερμανίας. «Θα ταξιδέψει μαζί μας, αλλά μένει να δούμε πως θα δοκιμάσει και θα είναι. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Χτύπημα στον τετρακέφαλο απο γόνατο. Ελπίζω να μην τον αφήσει έξω», σημείωσε σχετικά.



«Κάθε φορά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Πέρυσι με Έντουαρντς και Νέιπιερ ήταν διαφορετική ομάδα. Φέτος έχει κορμιά στην περιφέρεια, παίζει άμυνα με αλλαγές και πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό», σημείωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το ματς με την Μπάγερν.



«Ο... πονοκέφαλος είναι να κερδίζει ο Ολυμπιακός τα ματς. Με όποιο ρόστερ έχει, έχουμε βάθος και αρκετούς παίκτες, το σημαντικό είναι κα κερδίσει ο Ολυμπιακός τα παιχνίδια. Οι τρεις προσθήκες μας διευκολύνουν το έργο», κατέληξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.