Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Ντίνγουιντι σύμφωνα με σερβικά ΜΜΕ

Η είδηση ότι ο Σπένσερ Ντίνγουιντι εγκαταλείπει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το NBA για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, προκάλεσε αίσθηση στα μπασκετικά δρώμενα και κινητοποίησε πολλές ομάδες της EuroLeague. Πρόκειται για έναν εκρηκτικό σκόρερ, ικανό να αλλάξει τη ροή ενός αγώνα και να εξελιχθεί σε παράγοντα πρωταθλητισμού για κάθε ομάδα που θα τον αποκτήσει.

Αρχικά, ο 32χρονος γκαρντ συνδέθηκε με την Αναντολού Εφές, με τα ρεπορτάζ να κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, έγκριτο ρεπόρτερ των ΗΠΑ, η τουρκική ομάδα δεν βρίσκεται πια στο παιχνίδι της απόκτησής του.

Τη... σκυτάλη φαίνεται να παίρνει ο Ολυμπιακός, καθώς σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Αμερικανό άσο, κερδίζοντας τη «μάχη» με ακόμα τρεις συλλόγους της EuroLeague.

🚨UPDATE: Olympiacos finally found their guard! 🔥



Spencer Dinwiddie is heading to Piraeus! As we exclusively reported earlier today, the American guard was set to make the move to Europe, with three EuroLeague teams showing interest. Anadolu Efes initially appeared to be the… https://t.co/zSbGHHf8ho — TeleSport.rs (@TelesportRS) October 22, 2025

Το προφίλ του Ντίνγουιντι

Ο Σπένσερ Ντίνγουιντι μετρά 11 σεζόν στο NBA, έχοντας φορέσει τη φανέλα των Ντιτρόιτ Πίστονς, Μπρούκλιν Νετς, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Ντάλας Μάβερικς και Λος Άντζελες Λέικερς. Η κορυφαία του χρονιά ήρθε το 2019 με τους Μπρούκλιν Νετς, όταν μέτρησε 20,6 πόντους και 6,8 ασίστ κατά μέσο όρο σε κάθε αναμέτρηση, όντας ανάμεσα στους κορυφαίους δημιουργούς της Ανατολικής Περιφέρειας.