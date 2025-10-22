Καταλήγει στον Ερυθρό Αστέρα ο Τζάρεντ Μπάτλερ που ακούστηκε έντονα για Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός δούλεψε την περίπτωση του Τζάρεντ Μπάτλερ, όμως όλα δείχνουν πως η υπόθεση παίρνει απρόσμενη τροπή. Ο 25χρονος Αμερικανός γκαρντ, που έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τους Φίνιξ Σανς, φαίνεται να γέρνει πλέον προς τον Ερυθρό Αστέρα.



Οι Πειραιώτες είχαν κινηθεί δυναμικά, φτάνοντας κοντά σε συμφωνία, ωστόσο η ομάδα του Βελιγραδίου μπήκε στη διεκδίκηση με αποφασιστικότητα. Ο Ερυθρός Αστέρας αναζητούσε επειγόντως έναν δημιουργό για τη θέση του playmaker και προσφέρει στον Μπάτλερ κάτι που ο Ολυμπιακός δύσκολα μπορούσε να του εγγυηθεί. Πρωταγωνιστικό ρόλο και σταθερό χρόνο συμμετοχής.



Στον Πειραιά, η παρουσία πολλών γκαρντ (Ουόκαπ, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Λι, Έβανς, αλλά και οι Φουρνιέ-ΜακΚίσικ που μπορούν να καλύψουν το «2») προκαλεί αναπόφευκτα προβληματισμό στην πλευρά του παίκτη. Ο Μπάτλερ γνωρίζει πως στο Βελιγράδι θα έχει περισσότερες ευκαιρίες να δείξει τις ικανότητές του.



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ταλαντούχος γκαρντ είχε απασχολήσει και άλλες ομάδες της EuroLeague, όπως η Παρτιζάν και η Παρί, με τους Σέρβους του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς να φαίνονται αρχικά κοντά σε συμφωνία. Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά, ισοφαρίζοντας την πρόταση της Παρτιζάν και παίρνοντας προσωρινά προβάδισμα. Για να έρθει απόψε η πρόταση του Ερυθρού να ανατρέψει τα πάντα...

