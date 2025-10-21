Ολυμπιακός: Προτάθηκε ο Τζάρεντ Μπάτλερ - Εξετάζεται σοβαρά η περίπτωση του
Ο Ολυμπιακός «ψάχνεται» στην αγορά για γκαρντ και ο Τζάρεντ Μπάτλερ είναι ένας από τους υποψηφίους με τα ξένα μέσα να μιλούν για συμφωνία.
Ο Ολυμπιακός κοιτάζει τις επιλογές του για ενίσχυση της περιφέρειας του και ο Αμερικάνος Τζάρεντ Μπάτλερ είναι ένας από τους βασικούς υποψηφίους για υπογραφή με τους «ερυθρολεύκους».
Ο 25χρονος γκαρντ προτάθηκε στον Ολυμπιακό, ο οποίος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο υπογραφής, με το επιτελείο του Γιώργου Μπαρτζώκα να «καλοκοιτάζει» την περίπτωση του. Στο «κόλπο» για την υπογραφή του και η Παρτιζάν.
Ο Μπάτλερ είχε υπογράψει συμβόλαιο με τους Φίνιξ Σανς, όμως «κόπηκε» τελικά από το ρόστερ, λίγο πριν την έναρξη της σεζόν. Ο 25χρονος Αμερικάνος είχε καλή παρουσία στα φιλικά προετοιμασίας, σκοράροντας, μάλιστα 35 πόντους κόντρα στους Λος Άντζελες Λέικερς.
Η περίπτωση του Αμερικανού δεν είναι η μόνη που απασχόλησε το μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας από τον Πειραιά. Διάφοροι παίκτες, οι οποίοι «κόπηκαν» από ομάδες του NBA έχουν προταθεί, ωστόσο ο Μπάτλερ φαίνεται πως ξεχωρίζει, καθώς πληροί τα χαρακτηριστικά που ζητάει από τους παίκτες του ο Γιώργος Μπαρτζώκας.