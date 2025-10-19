Ολυμπιακός-Πανιώνιος 81-66: Νικηφόρο ξεμούδιασμα πριν την Μπάγερν με Νιλικίνα, Χολ, Λαρεντζάκη

Οι «ερυθρόλευκοι» τα βρήκαν σκούρα στο πρώτο ημίχρονο από τον Πανιώνιο που σούταρε με 60% στο τρίποντο, όμως στην συνέχεια έσφιξαν την άμυνα τους και έφτασαν εύκολα στην τρίτη τους νίκη στην Basket League (81-66), με το βλέμμα πλέον στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερν (24/10).

Νωθρό ξεκίνημα από τον Ολυμπιακό, ευστοχία.. από άλλο πλανήτη για Πανιώνιο

Eurokinissi

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν νωθροί στον αγώνα και εκτελούσαν με μόλις... 16% εντός παιδειάς, την στιγμή που ο Πανιώνιος με 75% στο τρίποντο ξεκίνησε με ένα σερί 2-11 στα πρώτα 4 λεπτά του αγώνα.

Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και μετά το time-out του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον Πανιώνιο να διαβάζει καλύτερα την άμυνα των γηπεδούχων και τον Ολυμπιακό να πηγαίνει σε κακές επιλογές στην επίθεση. Με την είσοδο του Γουόκαπ στο παρκέ, οι Πειραιώτες οργανώθηκαν καλύτερα, προστάτευσαν το καλάθι και μείωσαν το σκορ στο τέλος της πρώτης περιόδου (19-22).

Eurokinissi

Η αστοχία του Ολυμπιακού (αλλά και του Πανιωνίου στα πρώτα λεπτά) συνεχίστηκε και με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακάτεψε την τράπουλα και έριξε στο παρκέ τους Νετζήπογλου και Παπανικολάου (σε ένα σχήμα με Χολ, Γουόκαπ και Λαρεντζάκη), ωστόσο ο Πανιώνιος δεν επηρεάστηκε και συνέχισε να σουτάρει με εκπληκτικά ποσοστά στο τρίποντο (60%), έχοντας το προβάδισμα (27-29, 4:57 πριν από την λήξη του πρώτου ημιχρόνου). Με πρωταγωνιστή τους Χολ, σε επίθεση (9 πόντοι), άμυνα και ριμπάουντ (5) και Νιλικίνα (9 πόντοι) οι «ερυθρόλευκοι» οδηγήθηκαν στην ανάπαυλα με το υπέρ τους 42-37.

On-ball άμυνα, τρέξιμο σε ανοιχτό γήπεδο και η μπίλια στο «ερυθρόλευκο»

Eurokinissi

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να κλέβει μπάλες κυρίως με τον Γουόρντ, να απλώνει παντού χέρια στην άμυνα και να τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο, αυξάνοντας την διαφορά στο +11 (51-40). Ο Κώστας Αντετοκούνμπο σκέπαζε τα καλάθια με μπλοκ, ο Λαρεντζάκης «πυροβολούσε» από το τρίποντο 2/2 σε λιγότερο από 50 δευτερόλεπτα και κάπως έτσι, οι δυο ομάδες οδηγήθηκαν στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ στο 60-45, απόρροια της καλής άμυνας του Ολυμπιακού που επέτρεψε μόλις 8 πόντους στον Πανιώνιο.

Με το παιχνίδι να έχει ουσιαστικά κριθεί, Χολ και Λαρεντζάκης συνέχισαν να «ζεσταίνουν» το κοινό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τους γηπεδούχους να σουτάρουν με 71% στα εντός παιδειάς και το νερό να μπαίνει στο αυλάκι. Ο Ολυμπιακός που είχε πρωταγωνιστές τους Λαρεντζάκη (14 πόντοι), Χολ (16 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και Νιλικίνα (16 πόντοι, 4 ριμπάουντ) επικράτησαν επί του Πανιωνίου ( ), με τους φιλοξενούμενους να έχουν σε μεγάλη μέρα τους Λούντζη (20 πόντοι, 7 ριμπάουντ), Πάπας (13 πόντοι) και Γκίγκα (10 πόντοι και 9 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 19-22,42-37, 60-45, 81-66