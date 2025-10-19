Κολοσσός Ρόδου - Παναθηναϊκός AKTOR 67-90: Σορτς και Γιούρτσεβεν έφεραν μια άνετη νίκη

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε ένα εύκολο απόγευμα στη Ρόδο, επικρατώντας με 90-67 του Κολοσσού στην 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL με τον Σορτς να πραγματοποιεί μια εξαιρετική εμφάνιση, μετρώντας 18 πόντους, 5 ασίστ και ένα ριμπάουντ.

O Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Σορτς, Ναν, Γκριγκόνις, Μήτογλου και Χολμς, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου με τους Πετρόπουλο, Μπάρμπιτς, Γκαλβανίνι, Ράιαν και Ακίν. Γρήγορα, βέβαια, το πλάνο του Τούρκου προπονητή άλλαξε, μιας και ο Αμερικανός σέντερ ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και αποχώρησε για το υπόλοιπο του αγώνα. Με τρίποντα των Γκριγκόνις και Ναν, ο Παναθηναϊκός πήρε εξαρχής το προβάδισμα (5-10), αλλά ο Κολοσσός απάντησε ανάλογα με τους Τέιλορ, Μπάρμπιτς και Πετρόπουλο για το 12-12 στο 5'. Οι «πράσινοι» ανέβασαν την ένταση στην άμυνα μετά το τηλεοπτικό τάιμ άουτ, βρήκαν λύσεις κοντά στη ρακέτα με τον Γιουρτσέβεν, για να κλείσουν την πρώτη περίοδο στο +13 (15-28) με 6 σερί πόντους του Ρογκαβόπουλου. Αποτέλεσμα και της αστοχίας των γηπεδούχων από κοντινή και μέση απόσταση, μιας και είχαν 0/7 δίποντα.



Το δεύτερο δεκάλεπτο δεν είχε ρυθμό, καθώς οι διαιτητές σφύριζαν κάθε τρεις και λίγο, σε κάθε επαφή, με αποτέλεσμα και να υπάρχουν πολλές διακοπές, αλλά και να διαρκέσει η συγκεκριμένη περίοδος το διπλάσιο από το συνηθισμένο. Οι παίκτες των δύο ομάδων πήγαιναν συχνά στη γραμμή των βολών (24-19 στο πρώτο μέρος), με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται μέχρι και το +17, αλλά τον Κολοσσό να επανέρχεται (33-42) με κύριο εκφραστή των επιθέσεων του τον Γκαλβανίνι. Τελικά, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τον Παναθηναϊκό στο +13 (36-49), χάρη σε ένα επιθετικό ξέσπασμα του Τι Τζέι Σορτς.



Ο Κολοσσός βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο με αποφασιστικότητα και μεγάλη ενέργεια στην άμυνα. Έβαλε χέρια στην μπάλα, πίεσε και μείωσε την αποτελεσματικότητα των «πράσινων». Ταυτόχρονα, με κάποια μεγάλα σουτ των Γκαλβανίνι και Καράμπελα από την περιφέρεια κατάφερε να μειώσει μέχρι και τους 8 πόντους (50-58) στο 26'. Ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις στο τέλος της τρίτης περιόδου με τρίποντα των Γκριγκόνις και Γκραντ για το 55-67 στο 30'.



Οι «πράσινοι» πήραν το μήνυμα από την προσπάθεια των γηπεδούχων και φρόντισαν να ανεβάσουν ρυθμούς και να τελειώσουν το ματς με το ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου. Ο Τι Τζέι Σορτς ανέλαβε δράση και πρωταγωνίστησε με τη δημιουργία του και τις προσωπικές του ενέργειες για να ανεβάσει τη διαφορά μέσα σε 5 λεπτά πάνω από τους 20 πόντους και να κάνει διαδικαστικό το υπόλοιπο ματς.



ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-28, 36-49, 55-67, 67-90