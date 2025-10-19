Μπαρτζώκας: «Δεν είχε κάποια συνέχεια η απόδοση μας, αναμενόμενο μετά από τόσα παιχνίδια» (vid)

Ο Ολυμπιακός συνέχισε αήττητος στη Stoiximan Basket League,επικρατώντας του Πανιωνίου με 81-66 και κάνοντας το 3/3 στο πρωτάθλημα. Ο Έλληνας τεχνικός είχε την ευκαιρία να ξεκουράσει βασικούς παίκτες και να δώσει χρόνο συμμετοχής στους Τόμας Γουόκαπ και Εβάν Φουρνιέ, οι οποίοι επέστρεψαν στη δράση μετά από τραυματισμούς.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μπαρτζώκας επισήμανε πως ο Ολυμπιακός έχει ζητήματα στον αμυντικό τομέα, ενώ χαρακτήρισε την αναμέτρηση περισσότερο ως… προπόνηση εν μέσω του γεμάτου προγράμματος:

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Πρέπει να βλέπουμε τα αντικειμενικά δεδομένα. Θέλαμε να ξεκουράσουμε τον Μιλουτίνοφ και τον Βεζένκοφ. Έπρεπε να γίνει μια επανένταξη στους Γουόκαπ και Φουρνιέ που ήταν σχεδόν 20 μέρες έξω. Ήθελαν λεπτά να βρουν τον ρυθμό. Δεν είχαμε καν προπονήσεις, χρησιμοποίησαν το ματς σαν προπόνηση για να βρουν ρυθμό για το Μόναχο.



Ο Πανιώνιος είναι καλή ομάδα, έπαιξε καλά σήμερα, πολύ καλύτερα από τα προηγούμενα ματς όπως αναμενόταν. Έπαιξε χωρίς πίεση. Πάντα η αλλαγή προπονητή δημιουργεί άλλα δεδομένα. Είναι καλή ομάδα, θα βρουν τον δρόμο τους».