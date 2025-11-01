Ένταση στη Ρόδο: Τσαλμπούρης και Γκίκας παραλίγο να πιαστούν στα χέρια με οπαδούς (vid)
Μετά τη νίκη του Κολοσσού επί του Πανιωνίου, προκλήθηκε ένταση, με τους Τσαλμπούρη και Γκίκα να αντιδρούν σε σχόλια από την εξέδρα.
Μετά από buzzer-beater καλάθι του Χρυσικόπουλου, ο Κολοσσός επικράτησε του Πανιωνίου στη Ρόδο, αφήνοντας τους «κυανέρυθρους» χωρίς νίκη στη Stoiximan Basket League.
Λίγα λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα, οι εντάσεις κορυφώθηκαν στο κλειστό, όταν ο Γιώργος Τσαλμπούρης και ο Νίκος Γκίκας αντέδρασαν σε σχόλια από την εξέδρα. Οι δύο παίκτες ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με φίλους του Κολοσσού και παραλίγο να ξεφύγει η κατάσταση, με τον Τσαλμπούρη να χάνει εντελώς την ψυχραιμία του και να χρειάζεται την παρέμβαση των ψυχραιμότερων για να αποφευχθούν χειρότερα.