Ένταση στη Ρόδο: Τσαλμπούρης και Γκίκας παραλίγο να πιαστούν στα χέρια με οπαδούς (vid)

Μετά από buzzer-beater καλάθι του Χρυσικόπουλου, ο Κολοσσός επικράτησε του Πανιωνίου στη Ρόδο, αφήνοντας τους «κυανέρυθρους» χωρίς νίκη στη Stoiximan Basket League.

Λίγα λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα, οι εντάσεις κορυφώθηκαν στο κλειστό, όταν ο Γιώργος Τσαλμπούρης και ο Νίκος Γκίκας αντέδρασαν σε σχόλια από την εξέδρα. Οι δύο παίκτες ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με φίλους του Κολοσσού και παραλίγο να ξεφύγει η κατάσταση, με τον Τσαλμπούρη να χάνει εντελώς την ψυχραιμία του και να χρειάζεται την παρέμβαση των ψυχραιμότερων για να αποφευχθούν χειρότερα.

Δείτε το βίντεο: