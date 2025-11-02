Ένταση σε αγώνα μπάσκετ στην Τουρκία: Πρώην NBAer πέταξε την μπάλα σε οπαδό (vid)

Η έκτη αγωνιστική της τουρκικής Super Ligi είχε δράμα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, με τη Μπαχτσεσεχίρ να φεύγει νικήτρια από την έδρα της Μπουρσασπόρ με 77-75 χάρη στον Μαλακάι Φλιν. Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ έκανε εμφάνιση… θρίλερ με 36 πόντους (12/19 σουτ, 5/5 βολές), 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη σε 32:10 λεπτά, ενώ το καθοριστικό τρίποντο στα 7,2" έκρινε το τελικό αποτέλεσμα.

Ωστόσο, ο 27χρονος πρώην NBAer (Ράπτορς 2020-23, Νικς 2023-24, Πίστονς 2024, Χόρνετς 2025) έγινε πρωταγωνιστής και σε ένα αρνητικό περιστατικό αμέσως μετά τη λήξη. Μετά από συνεχείς αψιμαχίες με οπαδούς που κάθονταν courtside στο Tofas Sports Hall, ο Φλιν… επέστρεψε τη μπάλα με ειρωνικό τρόπο προς αυτούς. Η αντίδρασή τους ήταν άμεση: του πέταξαν την μπάλα πίσω και προσπάθησαν να εισβάλουν στο παρκέ.

Η παρέμβαση των ψυχραιμότερων και της ασφάλειας απέτρεψε τα χειρότερα, ενώ ο Αμερικανός γκαρντ είχε ήδη απομακρυνθεί στην άλλη πλευρά του γηπέδου.