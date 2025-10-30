ΝΒΑ: Ο Νίκολα Τόπιτς των Θάντερ διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις - Ξεκίνησε θεραπείες

Σοκ έχει προκαλέσει στο ΝΒΑ η είδηση πως ο Νίκολα Τόπιτς, το ταλαντούχο παιδί των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις.

Όπως ανακοίνωσε ο GM της ομάδας, Σαμ Πρέστι, ο νεαρός Σέρβος έχει ήδη ξεκινήσει θεραπείες, με σκοπό την πλήρη απομάκρυνση του όγκου. Ο Τόπιτς, που επιλέχθηκε στο draft παρότι ήταν τραυματίας, δεν πρόλαβε να αγωνιστεί την περσινή σεζόν, ενώ βρισκόταν στην τελική ευθεία για το ντεμπούτο του.

Αρχικά, οι Θάντερ είχαν αναφέρει απλώς ότι ο παίκτης θα απουσιάσει για 4-6 εβδομάδες λόγω επέμβασης, χωρίς να αποκαλύψουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Πλέον, ωστόσο, η αλήθεια ήρθε στο φως, προκαλώντας συγκίνηση σε όλο τον κόσμο του μπάσκετ.