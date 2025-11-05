NBA: Ούτε ο Γιάννης δεν έσωσε τους Μπακς - «Καταιγίδα» Ράπτορς στο Τορόντο

Οι Μιλγουόκι Μπακς έπεσαν θύμα των... φτερών των Ράπτορς, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 128-100 στο Τορόντο, σε μια βραδιά που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάλεψε σχεδόν μόνος του. Λίγες ώρες μετά το δύσκολο ματς στην Ιντιάνα, η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς έδειξε κουρασμένη και χωρίς ενέργεια, κάτι που οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο.



Από το ξεκίνημα, οι Ράπτορς επέβαλαν τον ρυθμό τους, βρήκαν ρυθμό στην επίθεση και «έπνιξαν» τους Μπακς με την ταχύτητά τους. Το σκορ στο ημίχρονο (73-54) έδειχνε ξεκάθαρα τη διαφορά διάθεσης και έντασης ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Αντετοκούνμπο ήταν ξανά ο κορυφαίος για τα «ελάφια» με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, όμως δεν είχε τη στήριξη που χρειαζόταν.



Από την άλλη, οι Μπαρνς και Μπάρετ ηγήθηκαν της ομάδας του Τορόντο με σπουδαία παρουσία σε άμυνα και επίθεση, οδηγώντας τους Ράπτορς σε τρίτη διαδοχική νίκη. Ο Κούζμα με 18 πόντους και ο Άντονι με 12 προσπάθησαν να δώσουν λύσεις από τον πάγκο, χωρίς αποτέλεσμα. Οι Μπακς έπεσαν στο 5-3, δείχνοντας πως έχουν ακόμα δρόμο για να βρουν σταθερότητα.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα

Χοκς-Μάτζικ 127-112



Μπουλς-Σίξερς 113-111



Πέλικανς-Χόρνετς 116-112



Γουόριορς-Σανς 118-107

