Η εκθαμβωτική σταρ του WNBA Σόφι Κάνινγκχαμ «έκλεψε» την παράσταση σε πρωινή εκπομπή

Η σεζόν του WNBA ολοκληρώθηκε, με τις Λας Βέγκας Έισις να επιστρέφουν στην κορυφή, και οι σταρ του γυναικείου μπάσκετ απολαμβάνουν πλέον τις διακοπές τους ή ασχολούνται με νέα επαγγελματικά σχέδια εκτός παρκέ.

Πριν λίγες μέρες, η Έιντζελ Ρις έγινε η πρώτη αθλήτρια που περπάτησε σε πασαρέλα της Victoria’s Secret, προκαλώντας ενθουσιασμό. Κάτι ανάλογο φαίνεται να… ζήλεψε -με την καλή έννοια- η Σόφι Κάνινγκχαμ, η εντυπωσιακή φόργουορντ των Ιντιάνα Φίβερ, η οποία δήλωσε πως θα ήθελε και η ίδια κάποτε να συμμετάσχει σε αντίστοιχη καμπάνια.

Μέχρι τότε, φρόντισε να μαγνητίσει τα βλέμματα αλλιώς: με την εμφάνισή της στην εκπομπή Good Morning America του ABC, όπου προσκλήθηκε για να μιλήσει σχετικά με τη νέα της συνεργασία με γνωστή αλυσίδα φαστ φουντ (Arby’s).

Η Κάνινγκχαμ, γνωστή για την αθλητική της ενέργεια και την εκρηκτική της παρουσία, εμφανίστηκε στο πλατό με στυλ και αυτοπεποίθηση, μετατρέποντας –όπως σχολίασαν πολλοί– το στούντιο σε… πασαρέλα.

Στα social media, το κοινό την αποθέωσε: «Αν παρουσίαζε η Σόφι, θα έβλεπα κάθε μέρα την εκπομπή», «Είναι απίστευτα κουλ και σέξι», ήταν μερικά από τα δεκάδες σχόλια. Πλέον, η Κάνινγκχαμ δείχνει έτοιμη να εξερευνήσει το μέλλον της μπροστά στις κάμερες – είτε ως μοντέλο, είτε ως παρουσιάστρια.