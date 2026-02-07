Η εκθαμβωτική σύντροφος του Κόουλ Πάλμερ που έχει «τρελάνει» τους Άγγλους (pics)

Ο Κόουλ Πάλμερ σιγά σιγά επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, με τον Άγγλο διεθνή να έχει αγωνιστεί 165 λεπτά στα τελευταία τρία ματς της Τσέλσι μετά την επιστροφή του από τραυματισμό, όμως αυτό που απασχολεί τους συμπατριώτες του στο Νησί δεν είναι αυτός αλλά η... σύντροφος του.

Η Ολίβια Χόλντερ έχει βρεθεί σε... μυστικά ραντεβού με τον αστέρα της ομάδας του Λίαμ Ροσίνιορ, ενώ έχει παραστεί και σε αρκετές εντός έδρας αναμετρήσεις των «μπλε» στο «Στάνφορντ Μπριτζ», με την ίδια να έχει δημοσιεύσει μια σειρά τολμηρών φωτογραφιών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Το μοντέλο-influencer εντυπωσίασε τους, πάνω, από 13,800 ακολούθους της στοInstagram, αναδεικνύοντας για ακόμα μια φορά την σιλουέτα της, προκαλώντας θαυμασμό και κάνοντας τα σχόλια να πέφτουν... βροχή. Η Αγγλίδα μοιράστηκε δύο στιγμιότυπα όπου φοράει ένα μαύρο σύνολο με χρυσές γόβες, ενώ το πάνω μέρος της άφηνε ακάλυπτους τους γυμνασμένους κοιλιακούς της.

H φημολογία για την σχέση της με τον Κόουλ Πάλμερ ξεκίνησε κοντά στην Πρωτοχρονιά του τρέχοντος έτους, με την 23χρονη να δημοσιεύει διάφορες φωτογραφίες από την έδρα της Τσέλσι, κατά την διάρκεια του αγώνα της με την Μπόρνμουθ, μάλιστα σε εκείνο το ματς ο διεθνής μεσοεπιθετικός σκόραρε στο 15ο λεπτό, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του που αναδείχθηκε ισόπαλη με 2-2.

Στο τελευταίο της ποστάρισμα μάζεψε πάνω από 800 σχόλια, με έναν να αναφέρει «Έχω πάθει εμμονή μαζί σου», ενώ ένας άλλος σχολίασε «Τόσο όμορφο κορίτσι, χρυσή θεά». Παράλληλα, η Χόλντερ έχει βρεθεί και στο προπονητικό κέντρο της Τσέλσι, όπως δημοσιεύει κατά καιρούς στα instastory της.

Πρώτη φορά εθεάθησαν μαζί στις 20 Δεκεμβρίου στο Winter Wonderland, με τους δύο τους να κρατούν από έναν τεράστιο αρκούδο που είχαν κερδίσει, μάλιστα, ο 23χρονος προσπαθούσε, μάταια, να περάσει απαρατήρητος καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά του.

Πάντως, παρότι ακόμα στο αγωνιστικό σκέλος, ο Πάλμερ φαίνεται να ψάχνει τα πατήματά του, στην προσωπική του ζωή φαίνεται πως τα έχει όλα... λυμένα, μετά και τον χωρισμό του από την Κόνι Γκρέις, έπειτα από έναν χρόνο σχέσης.