Η Ντάρια της Σαχτάρ απολαμβάνει την Αθήνα (pics)

Σε λίγες ώρες ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ΟΑΚΑ(21:00), στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του UEFA Europa League, και θέλει μόνο τη νίκη που θα του χαρίσει το προβάδισμα για τη ρεβάνς και παράλληλα θα είναι και ένα πρώτο βήμα για να φτάσει πιο κοντά στα Play offs της διοργάνωσης.

Μαζί με την αποστολή της Σαχτάρ, ταξίδεψε και η υπεύθυνη γραφείου τύπου της ομάδας η εντυπωσιακή Ντάρια Μπόνταρ. Η Ντάρια είναι ένα γνωστό μοντέλο από την Ουκρανία και τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί στην δημοσιογραφία και είναι μέλος του γραφείου τύπου της ομάδας ενώ στο παρελθόν έχει καλύψει και το ρεπορτάζ της εθνικής ομάδας της χώρας της.

Η Μπόνταρ λόγω του πολέμου ζει κατά βάση εκτός Ουκρανίας και πριν από μερικές εβδομάδες βρέθηκε και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα επισκέφθηκε την Σαντορίνη για τις διακοπές της και δεν είναι πρώτη φορά. Τόσο αυτή όσο και ο σύζυγός της, ο Βαλερί Μπόνταρ, που είναι διεθνής αμυντικός της Σαχτάρ είναι σχεδόν κάθε χρόνο στη χώρα μας, στη Μύκονο ή την Σαντορίνη.

Μάλιστα σήμερα λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση των δύο ομάδων η Μπόνταρ, εκμεταλλεύτηκε τον ελεύθερο χρόνο που είχε και έκανε μια βόλτα στην Ακρόπολη, το Καλλιμάρμαρο και το Ολυμπιακό Στάδιο όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας.