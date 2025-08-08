Ντάρια Μπόνταρ: Η ξανθιά καλλονή έκλεψε την παράσταση στο ΟΑΚΑ

Στην χθεσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ, τα βλέμματα δεν ήταν στραμμένα μόνο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στον πάγκο των Ουκρανών. Η Ντάρια Μπόνταρ, υπεύθυνη του γραφείου Τύπου της ομάδας, κέρδισε τις εντυπώσεις με την εκθαμβωτική της εμφάνιση.

Η δυναμική της παρουσία, σε συνδυασμό με τη διακριτική της στάση, μαγνήτισε τους παρευρισκόμενους στο ΟΑΚΑ, κάνοντάς την θέμα συζήτησης.

Η ξανθιά καλλονή, που εργάζεται επίσης ως ρεπόρτερ για τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, κατάφερε να γίνει το κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς, με την ομορφιά της να ξεχωρίζει ανάμεσα στα φώτα του γηπέδου.

Μάλιστα πριν από μερικές εβδομάδες είχε βρεθεί ξανά στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα επισκέφθηκε την Σαντορίνη για τις διακοπές της, ενώ χθες λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση των δύο ομάδων η Μπόνταρ, εκμεταλλεύτηκε τον ελεύθερο χρόνο που είχε και έκανε μια βόλτα στην Ακρόπολη, το Καλλιμάρμαρο και το Ολυμπιακό Στάδιο.