Παναθηναϊκός-Σαχτάρ 0-0: Το τριφύλλι ήταν ανώτερο, ξέ«Χ»ασε να σκοράρει και πάει Πολωνία για «διπλό»

Ο Παναθηναϊκός τα έκανε για άλλη μια φορά όλα σωστά. Περιόρισε το επιθετικό πλάνο της Σαχτάρ, άντεξε στο διάστημα που οι Ουκρανοί... σφυροκοπούσαν, είχε τις πιο κλασσικές ευκαιρίες για γκολ στο παιχνίδι, όμως δεν σκόραρε (0-0). Πλέον όλα θα κριθούν στην ρεβάνς (14/8) στην Πολωνία.

Η Σαχτάρ την κατοχή, ο Παναθηναϊκός τις ευκαιρίες και όλα... στο μηδέν

Οι δυο ομάδες μπήκαν με διάθεση να επιτεθούν, με την Σαχτάρ να έχει κερδίσει λίγο παραπάνω... έδαφος στα πρώτα 10 λεπτά του αγώνα. Η πρώτη «πράσινη» απειλή διαρκείας ήρθε στο 11ο λεπτό με τα διαδοχικά σουτ από Τετέ και Μαξίμοβιτς, αλλά και στη συνέχεια της φάσης όπου έγινε η σέντρα στην καρδιά της ουκρανικής περιοχής και η κεφαλιά του Τουμπά πέρασε άουτ.

Από ένα μεγάλο λάθος του Πάλμερ-Μπράουν ήρθε η πρώτη μεγάλη στιγμή των Ουκρανών. Ο Σαντάνα εκμεταλλεύτηκε το λάθος από τον παίκτη του «τριφυλλιού» σούταρε από πολύ καλή θέση, ωστόσο ο Ντραγκόφσκι με σπουδαία επέμβαση παραχώρησε κόρνερ στους φιλοξενούμενους και γλίτωσε την ομάδα του.

Όσο κυλούσε το παιχνίδι οι γηπεδούχοι φαινόταν να περιμένουν την Σαχτάρ και να θέλουν να χτυπήσουν σε αντεπιθέσεις ή κάποιο πιθανό λάθος, ωστόσο ήταν ξεκάθαρη η εντολή του Βιτόρια να πιέσουν οι ποδοσφαιριστές του, μετά από χαμένη κατοχή, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους να έχουν περισσότερη ώρα την μπάλα. Κάπως έτσι, η Σαχτάρ απείλησε ξανά στο 34ο λεπτό ξανά με τον Σαντάνα που δοκίμασε ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής, με την μπάλα να περνάει για λίγο άουτ. Η απάντηση από τον Παναθηναϊκό ήρθε με ένα σουτ του Τετέ με την μπάλα να περνάει ψηλά στο 36ο λεπτό. Το ημίχρονο έκλεισε (0-0), με ένα εκπληκτικό σουτ του Πελίστρι που από πολύ δύσκολη θέση, με ένα γυριστό σουτ, λίγο έλειψε να σκοράρει, τον Πάλμερ-Μπράουν να απειλεί έπειτα από κόρνερ με κεφαλία, αλλά και τον Τετέ στις καθυστερήσεις να σουτάρει υπό πολύ καλές προϋποθέσεις.

Οι ευκαιρίες δεν έγιναν γκολ και όλα θα κριθούν στην Πολωνία

Ο Βιτόρια δεν άλλαξε τους ποδοσφαιριστές του και μπήκε στο δεύτερο μέρος χωρίς αλλαγές. Μοναδική αλλαγή από πλευράς Σαχτάρ με τον Μονταρένκο στη θέση του Μάρλον στη μεσαία γραμμή. Από τους Ουκρανούς ήρθε και η πρώτη στιγμή με τον Σαντάνα να εκτελεί επικίνδυνα ένα κερδισμένο φάουλ, αλλά την μπάλα να καταλήγει στα χέρια του Ντραγκόφσκι στο 46΄.

Στο 55ο λεπτό ο προπονητής του «τριφυλλιού» προχώρησε σε τριπλή αλλαγή (Τσέριν αντί του Τζούρισιτς, Μλαντένοβιτς αντί Κυριακόπουλου και Σιώπης αντί Τσιριβέγια) σε μια προσπάθεια να προφυλάξει τους δυο παίκτες που είχαν κίτρινη κάρτα, αλλά και να δώσει έναν διαφορετικό ρόλο στον Τετέ που είχε εγκλωβιστεί. Πράγματι, στο 60ο λεπτό ήρθε η ευκαιρία για τους «πράσινους» με τον Τσέριν να πιάνει δυνατή κεφαλιά έπειτα από κόρνερ, αλλά την μπάλα να περνάει άουτ.

Στο 68ο λεπτό ο Ζαρουρί έκανε το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα, παίρνοντας την θέση του Τετέ, με τον Ουρουγουανό προπονητή να είναι φανερό πως έψαχνε πρωταγωνιστές, ώστε να απειλήσει περισσότερο μεσοεπιθετικά. Μάλιστα στο 81ο λεπτό ήρθε η τελευταία... ζαρία με τον Γερεμέγιεφ να παίρνει την θέση του Σφιντέρβσκι που λίγο πριν περάσει ως αλλαγή βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Ρίζνει που απέκρουσε. Λίγο μετά ήρθε και το δυνατό σουτ του Ζαρουρί με τον Παναθηναϊκό να ολοκληρώνει το πρώτο ματς με ένα μεγάλο «what if». Κι αυτό γιατί κατάφερε να περιορίσει την Σαχτάρ, έκανε εκείνος τις πιο κλασσικές ευκαιρίες στο παιχνίδι (με την Σαχτάρ να απειλεί κυρίως στα τελευταία λεπτά), όμως... ξέχασε ξανά να τις μετατρέψει σε γκολ (0-0).

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς, Τετέ, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι

Η ενδεκάδα της Σαχτάρ: Ριζνίκ, Μπόνταρ, Μάρλον, Σουντάκοφ, Πέδρο Ενρίκε, Τομπίας, Καουά Ελίας, Ματβιγιένκο (αρχηγός), Οχερέτκο, Άλισον Σαντάνα, Νιούερτον