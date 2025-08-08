UEFA: Η Τσεχία ανοίγει την «ψαλίδα» και η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει ακόμα και την 11η θέση

Η προσπάθεια των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελλα συνεχίστηκε την Πέμπτη με τρεις ισοπαλίες, ένα αποτέλεσμα που δεν βοήθησε τη χώρα μας στη μάχη για την 10η θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA και σε συνδυασμό με την μία νίκη σε εννιά αναμετρήσεις προκριματικών, το πρόβλημα μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερο.

ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έφεραν ισόπαλα αποτελέσματα, με την Ελλάδα να προσθέτει μόλις 300 βαθμούς στη συγκομιδή της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Τσεχία, η οποία βρίσκεται στην 10η θέση, να αυξήσει τη διαφορά, φτάνοντας τους 39.600 βαθμούς έναντι των 36.212 της Ελλάδας.

Η 10η θέση είναι ζωτικής σημασίας για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς εξασφαλίζει στον πρωταθλητή μία θέση στη League Phase του Champions League. Επιπλέον, ο δεύτερος της Super League θα ξεκινά από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ θα υπάρχουν δύο εισιτήρια για το Europa League και ένα για το Conference League.

Παρόλο που η Ελλάδα παραμένει στην 11η θέση, η διαφορά με την Τσεχία φαντάζει πλέον αρκετά μεγάλη. Παράλληλα, χώρες όπως η Νορβηγία, η Πολωνία και η Δανία που βρίσκονται πιο κάτω στη βαθμολογία, συνεχίζουν με πολλές ομάδες και μας «κυνηγούν». Η επόμενη αγωνιστική και οι επαναληπτικοί της Πέμπτης (14/08) είναι κρίσιμοι για τη συγκομιδή βαθμών, καθώς η Ελλάδα χρειάζεται νίκες για να παραμείνει κοντά στον στόχο της 10ης θέσης.

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 42.800 (+2.000 – 5/5)

10. Τσεχία 39.600 (+2.100 – 5/5)

11. Ελλάδα 36.212 (+2.000 – 4/5)

12. Νορβηγία 34.387 (+1.200 – 5/5)

13. Πολωνία 33.625 (+2.625 – 4/4)

14. Δανία 31.856 (+2.000 – 4/4)

15. Αυστρία 31.050 (+1.300 – 5/5)