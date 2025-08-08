ΠΑΟΚ: Συμφωνία με χαφ υψηλού επιπέδου - Πάει και για άλλο φορ εκτός του Γιακουμάκη

Ο ΠΑΟΚ μετά την χθεσινή ισοπαλία με την Βολφσμπέργκερ για το Europa League, φουλάρει στα μεταγραφικά του.

Και σύμφωνα με πληροφορίες έχει προχωρήσει αρκετά τα τελευταία 24ωρα. Μετά την επικείμενη μεταγραφή του Γιώργου Γιακουμάκη, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει συμφωνήσει με χαφ υψηλού επιπέδου. Μάλιστα, με την ομάδα του έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις για την αγορά του, για μία κίνηση που είναι μεν δύσκολη, αλλά θα αλλάξει επίπεδο τα χαφ του Ραζβάν Λουτσέσκου. Μάλιστα, τονίζεται ότι αν τελειώσει αυτή η σπουδαία μεταγραφή τότε θα υπάρχει και ενθουσιασμός στον κόσμο του ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, έχει αφήσει στην άκρη τόσο καιρό όλες τις άλλες περιπτώσεις, όπως του Ουρμπανσκι, γιατί πάει για κάτι πολύ δυνατό πού θα τον αλλάξει επίπεδο στη μεσαία γραμμή. Πρόκειται για μια δύσκολη περίπτωση, όμως ο ΠΑΟΚ παίζει τα ρέστα του και τα δίνει όλα για να καταφέρει να φέρει τον ποδοσφαιριστή στην Θεσσαλονίκη. Ο Ραζβαν Λουτσέσκου έχει εισηγηθεί θετικά για την απόκτηση του εν λόγω ποδοσφαιριστή, καθώς αφενός πρόκειται για μία εξαιρετική και ποιοτική περίπτωση και αφετέρου διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους μέσους που έχει στο ρόστερ του ο ΠΑΟΚ.

Πρόκειται για παίκτη με εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και καλή πρώτη πάσα, ικανότητα στην κάλυψη χώρου και αμυντική συνεισφορά. Παράλληλα, διακρίνεται για τον δυναμισμό και αντοχή του στο γήπεδο, ενώ διαθέτει και ιδιαίτερα καλή αντίληψη του παιχνιδιού και τοποθέτηση.

