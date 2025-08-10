Πάει και για δεύτερο «μπαμ» ο ΠΑΟΚ: Ταυτόχρονα με τον Ζαφείρη κινείται για τον Λοκόνγκα της Άρσεναλ

Ο Σάμπι Λοκόνγκα μπαίνει δυνατά στο μεταγραφικό κάδρο του ΠΑΟΚ. Ο 25χρονος χαφ της Άρσεναλ, με καταγωγή από το Κονγκό, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026, ωστόσο ο Μικέλ Αρτέτα δεν τον έχει στα πλάνα του. Το γεγονός ότι δεν πήρε λεπτό συμμετοχής ούτε στα φιλικά προετοιμασίας.

Την περασμένη σεζόν ο Λοκόνγκα φόρεσε τη φανέλα της Σεβίλλης ως δανεικός, μετρώντας 23 συμμετοχές σε La Liga και Copa del Rey. Οι Ανδαλουσιανοί δεν προχώρησαν στην αγορά του, κι έτσι οι «Gunners» είναι έτοιμοι να τον παραχωρήσουν.

Ο ΠΑΟΚ, που έχει ψηλά στη λίστα τον Χρήστο Ζαφείρη, εξετάζει την απόκτηση δύο παικτών για τη μεσαία γραμμή.Στην ίδια λίστα βρίσκεται και ο Μπουσουαρί της Σεντ Ετιέν, με τον Λοκόνγκα να ξεχωρίζει για την τεχνική του ποιότητα, την άνεσή του στον άξονα και την εμπειρία του από την Premier League, όπου μετρά 51 συμμετοχές.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει δηλώσει πως αναζητά ένα περιβάλλον που θα του προσφέρει σταθερότητα για τα επόμενα χρόνια. Στην Τούμπα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμοι να κάνουν κίνηση για τον παίχτη.

