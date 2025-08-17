Μόνο ο ΠΑΟΚ στο μυαλό του Ζαφείρη - Οι δηλώσεις του προπονητή του και οι τελευταίες εξελίξεις

Η μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ φαίνεται να μπαίνει στην τελική ευθεία, με τις εξελίξεις στην Πράγα να είναι ραγδαίες. Η συμφωνία φαντάζει πλέον θέμα ημερών, καθώς η Σλάβια αναζητά τον αντικαταστάτη του 22χρονου διεθνή μέσου, ενώ ο ίδιος πιέζει ασφυκτικά για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στη Θεσσαλονίκη.

Ψυχολογική πίεση και παραδοχή από τον προπονητή της Σλάβια

Η απουσία του Ζαφείρη από τον πρόσφατο αγώνα της Σλάβια με τη Γιάμπλονετς δεν ήταν τυχαία. Όπως αποκάλυψε ο προπονητής του, Γίντριχ Τρπισόφσκι, ο παίκτης δεν ήταν ψυχικά προετοιμασμένος να αγωνιστεί. Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει την έντονη επιθυμία του Ζαφείρη να αποχωρήσει από την ομάδα του, καθώς το μυαλό του βρίσκεται ήδη στον ΠΑΟΚ.

Ο Τρπισόφσκι παραδέχτηκε ανοιχτά ότι η απουσία του ποδοσφαιριστή σχετίζεται με το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ. «Ο Ζαφείρης δεν ήταν πνευματικά προετοιμασμένος για τον αγώνα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως είναι καλύτερο να το παραδέχεται παρά να μπει στον αγωνιστικό χώρο χωρίς να είναι 100% συγκεντρωμένος. Παρόλο που ο ίδιος ο προπονητής δεν επιθυμεί να αποχωρήσει ο παίκτης, αναγνωρίζει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Η επιστροφή του Μίχαλ Μπεράν «κλειδώνει» τη μεταγραφή

Το κλειδί για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζαφείρη είναι η επιστροφή του Μίχαλ Μπεράν στη Σλάβια. Μόλις ο Τσέχος χαφ αποκτηθεί, η ομάδα της Πράγας θα δώσει το τελικό «πράσινο φως» για την αποχώρηση του Ζαφείρη. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς θεωρούν ότι ο Έλληνας μέσος ταιριάζει απόλυτα στα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ζαφείρης πιέζει για τη μετακίνησή του

Ο Ζαφείρης από την πλευρά του έχει κάνει σαφές ότι θέλει να φορέσει τα ασπρόμαυρα. Η απόφασή του να τεθεί εκτός μάχης στον αγώνα με τη Γιάμπλονετς δείχνει την πίεση που ασκεί προς τη διοίκηση της Σλάβια. Ο παίκτης έχει ήδη στο μυαλό του την Τούμπα και την παρουσία του εκεί, κάτι που καθιστά την ολοκλήρωση της μεταγραφής απλώς ζήτημα χρόνου. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν προχωρήσει σημαντικά και οι φίλοι του ΠΑΟΚ περιμένουν με ανυπομονησία την ανακοίνωση της απόκτησής του, καθώς ο Ζαφείρης θεωρείται ότι θα προσδώσει επιπλέον ποιότητα στη μεσαία γραμμή της ομάδας.