ΠΑΟΚ: «Μυθική» πρόταση 12 εκατομμυρίων στη Σλάβια για Ζαφείρη

Ο ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένος να φτάσει στα άκρα για να κάνει δικό του τον Χρήστο Ζαφείρη, με την πρόταση του Δικεφάλου να έχει πλέον φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ για τα δεδομένα της ιστορίας του συλλόγου.

Η αρχική προσφορά των 9 εκατομμυρίων ευρώ αυξήθηκε στα 10, όμως οι τελευταίες πληροφορίες ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τον πήχη. Συγκεκριμένα, η νέα πρόταση αγγίζει τα 10,5 εκατομμύρια ευρώ, με επιπλέον 1,5 εκατομμύριο σε μπόνους επίτευξης στόχων, ανεβάζοντας το συνολικό πακέτο στα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Αν η μεταγραφή ολοκληρωθεί, θα πρόκειται για την ακριβότερη στην ιστορία του ΠΑΟΚ και μία από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ από ελληνική ομάδα.

Ο Ιβάν Σαββίδης εμφανίζεται αποφασισμένος να «τινάξει την μπάνκα» και να φέρει στη Θεσσαλονίκη τον 21χρονο διεθνή μέσο, ενισχύοντας την ομάδα με έναν ποδοσφαιριστή που θεωρείται κομβικός για το μέλλον της.

Την ίδια στιγμή, ο Ζαφείρης δεν μένει αμέτοχος στην υπόθεση και σύμφωνα με πληροφορίες πιέζει έντονα τη Σλάβια Πράγας να αποδεχθεί την πρόταση του Δικεφάλου. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνάντηση με τον πρόεδρο της τσεχικής ομάδας, Γιάροσλαβ Τβρντίκ, φέρεται να εξέφρασε ανοιχτά την επιθυμία του να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. «Πρόεδρε, άσε με να φύγω. Θέλω να πάω στην Ελλάδα», ήταν τα λόγια του, σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή, που συνοδεύτηκε από ευχαριστίες και σεβασμό προς τη Σλάβια, τον σύλλογο που του έδωσε την ευκαιρία να αναδειχθεί και να φτάσει μέχρι την Εθνική ομάδα.

