Μια «ανάσα» από τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης

Ο ΠΑΟΚ, βρίσκεται πολύ κοντά σε μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές της ιστορίας του με τους «ασπρόμαυρους» να βρίσκονται μια «ανάσα» από την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη. Ο 22χρονος μέσος έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ και παρόλο που ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιο του με τη Σλάβια Πράγας, επικαλέστηκε πως πρέπει να γυρίσει στην Ελλάδα για προσωπικούς λόγους και βρίσκεται ένα βήμα από τις υπογραφές με τον «δικέφαλο του βορρά».

Η μόνη εκκρεμότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι να βρει ο σύλλογος της Τσεχίας τον αντικαταστάτη του Ζαφείρη για να ανοίξει ο δρόμος για τη μεταγραφή του στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

EUROKINISSI

Οι «Θεσσαλονικείς» προσπάθησαν με δυο προσφορές να κάνουν δικό τους τον Ζαφείρη αλλά και η πρώτη των 8 εκατομμυρίων και δεύτερη των 12 εκατομμυρίων απορρίφθηκαν από την Σλάβια, με τον ΠΑΟΚ, όμως να μην τα παρατάει και να προσπαθεί μέχρι τελικής πτώσεως να «ντύσει» στα «ασπρόμαυρα» τον νεαρό χαφ

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παίκτης έχει ήδη συμφωνήσει σε τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο, με ετήσιες απολαβές γύρω στα 1,6 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα τον κατατάξει στους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές της Super League.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά, η μεταγραφή θα κλείσει μέσα στις επόμενες ημέρες, με τον Ζαφείρη να έρχεται στην Ελλάδα για να ντυθεί στα ασπρόμαυρα και να αποτελέσει βασικό γρανάζι της μεσαίας γραμμής του ΠΑΟΚ. Με δεδομένο το οικονομικό μέγεθος της συμφωνίας και την επιμονή τόσο του παίκτη όσο και του συλλόγου, η υπόθεση Ζαφείρη θα είναι μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές των ασπρόμαυρων.