Ο ΠΑΟΚ «χτυπά» δυνατά για Ζαφείρη – 10 εκατ. ευρώ στο τραπέζι, αντίσταση από Σλάβια

Ο ΠΑΟΚ φαίνεται αποφασισμένος να κάνει το μεγάλο βήμα για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη, καταθέτοντας πρόταση που φτάνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Η πρόταση αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες, συνοδεύεται και από μπόνους επίτευξης στόχων, δείχνοντας ότι ο «Δικέφαλος» ποντάρει πολλά στην ποιότητα και την προοπτική του Έλληνα μέσου.

Στο «ασπρόμαυρο» πλάνο, ρόλο-κλειδί παίζει και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς στον ΠΑΟΚ πιστεύουν ότι η συνεργασία τους μπορεί να απογειώσει τη δημιουργία στη μεσαία γραμμή. Για τον λόγο αυτό, η διοίκηση θέλει να κλείσει άμεσα το θέμα, με κρίσιμο ραντεβού να έχει προγραμματιστεί μεταξύ των δύο συλλόγων.

Από την πλευρά της, η Σλάβια Πράγας δεν δείχνει πρόθυμη να πει το «ναι» τόσο εύκολα. Ο προπονητής της ομάδας, Γίντριχ Τρπισόφσκι, δήλωσε δημόσια ότι θεωρεί τον Ζαφείρη απαραίτητο για τη φετινή σεζόν, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο παίκτης θέλει να παραμείνει στην Τσεχία. Παρά την πίεση του ΠΑΟΚ και το υψηλό οικονομικό δέλεαρ, η Σλάβια μοιάζει διατεθειμένη να δώσει μάχη για να τον κρατήσει.



