Πάτησε Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης (pics)

Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν για να θεωρείται και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο 30χρονος επιθετικός έφτασε στη Θεσσαλονίκη σήμερα το βράδυ (12/8) λίγο μετά τις 22:00 και τις επόμενες ώρες αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον «δικέφαλο του βορρά».

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είχε κλείσει εδώ και αρκετές μέρες με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, να παραχωρείται ως δανεικός στους «ασπρόμαυρους» από την Κρούζ Αζούλ, με το ποσό του δανεισμού από τον ΠΑΟΚ στην Μεξικανική ομάδα να αγγίζει τα δυο εκατομμύρια ευρώ και τον διεθνή επιθετικό να λαμβάνει 1,5 εκατομμύρια ευρώ από τη νέα του ομάδα.

Αυτό που ελπίζουν όλοι στον οργανισμό του ΠΑΟΚ, είναι ο Γιακουμάκης να λύσει το ζήτημα του σέντερ φορ, που ταλαιπωρεί την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου και να δώσει λύσεις στην ομάδα του σκοράροντας.

EUROKINISSI