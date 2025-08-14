Live o «τελικός» πρόκρισης του ΠΑΟΚ στην Αυστρία

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε (14/8, 20:00) τη Βολφσμπέργκερ στο Κλάγκενφουρτ, στη ρεβάνς του 0-0 της Τούμπας για τον 3ο προκριματικό του Europa League. Αν προκριθεί, θα παίξει με τη Ριέκα στα playoffs της διοργάνωσης, ενώ αν αποκλειστεί, θα συνεχίσει στο Conference League κόντρα σε Αράζ ή Ομόνοια. Ο Λουτσέσκου δεν υπολογίζει σε Τάισον και Ντεσπόντοφ.



Ο ΠΑΟΚ παρατάσσεται στη ρεβάνς με τον Παβλένκα στο τέρμα και ίδια αμυντική τετράδα (Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι). Στον άξονα ο Οζντόεφ αντικαθιστά τον Καμαρά, ενώ στην τριάδα πίσω από τον Τσάλοφ, ο Ιβανούσετς παίρνει τη θέση του τραυματία Τάισον, δίπλα στους Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς.



