ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Απάντηση στον ΑΣ για το μνημόνιο συνεργασίας και το επίμαχο e-mail

Τοποθέτηση επί των ζητημάτων που έθεσε ο ΑΣ ΠΑΟΚ στη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου σχετικά με το μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της Νέας Τούμπας έκανε σήμερα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διευκρινίζοντας θέσεις και απορρίπτοντας αιχμές περί «απειλών».

Συγκεκριμένα, από πλευράς Ερασιτέχνη τέθηκαν δύο βασικές προϋποθέσεις για την υπογραφή του μνημονίου: η ύπαρξη σαφούς χρονοδιαγράμματος με καταληκτικές ημερομηνίες και η παροχή εγγυήσεων. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ υποστήριξε ότι το προσχέδιο που έχει ήδη κατατεθεί στον ΑΣ καλύπτει πλήρως το πρώτο αίτημα, περιλαμβάνοντας αναλυτικό χρονοδιάγραμμα. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το άρθρο 2.2 του εγγράφου προβλέπει ότι η προθεσμία των 12 μηνών (με ενδεχόμενη παράταση τεσσάρων μηνών) ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής, ενώ η ολοκλήρωση του έργου τοποθετείται χρονικά τρία χρόνια αργότερα.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απάντησε και στις αιχμές του προέδρου του ΑΣ, κ. Ησαϊάδη, περί «απειλητικού» e-mail που φέρεται να εστάλη στις 25 Ιουλίου. Όπως τονίζεται από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, δεν υπήρξε καμία απειλή, ενώ το μήνυμα αφορούσε αποκλειστικά την επισήμανση πως το μνημόνιο προορίζεται μόνο για τα μέλη του ΔΣ του ΑΣ και τη νομική εκπρόσωπο, Κατερίνα Γιαννακοπούλου, και όχι για τρίτα πρόσωπα.

Η θέση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το επίμαχο μέιλ

«Αξιότιμα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ,



Αξιότιμη κυρία Γιαννακοπούλου Κατερίνα δικηγόρο του Α.Σ. ΠΑΟΚ



Με το παρόν, σας υπενθυμίζουμε ρητώς ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας με αρ. πρωτ. 1932/21.07.2025 που σας κατατέθη και εστάλη με ηλεκτρονική αλληλογραφία στον κ. Μπεκιάρη και στην κα. Γιαννακοπούλου, προορίζεται αποκλειστικά και μόνον για ενημέρωση και χρήση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και ατομικά την δικηγόρο κα. Γιαννακοπούλου, και αφορά στη συνεργασία μας για την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ. Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αυστηρά εμπιστευτικό και καλύπτεται από υποχρέωση εχεμύθειας.



Η διαβίβαση, κοινοποίηση ή οποιασδήποτε μορφής γνωστοποίηση του εν λόγω εγγράφου ή οποιουδήποτε μέρους του σε τρίτους – πλην των μελών του ΔΣ του Α.Σ. ΠΑΟΚ και της δικηγόρου κ. Γιαννακοπούλου – φυσικά ή νομικά πρόσωπα, απαγορεύεται απολύτως, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συναίνεσή μας .



Σε περίπτωση παραβίασης της εμπιστευτικότητας, επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας.



Παρακαλούμε όπως επιδείξετε την δέουσα προσοχή και υπευθυνότητα ως προς την διαχείριση του εν λόγω εγγράφου».