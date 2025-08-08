ΠΑΟΚ: Το «τείχος» Παβλένκα και οι αδυναμίες που δεν κρύφτηκαν

Ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ δεν κύλησε όπως θα ήθελε ο Ράζβαν Λουτσέσκου. Η Τούμπα περίμενε ένα δυνατό ξεκίνημα, όμως το 0-0 απέναντι στους Αυστριακούς της Βόλφσμπεργκερ άφησε περισσότερο αίσθηση ανακούφισης παρά ικανοποίησης. Γιατί; Διότι οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που δημιούργησαν τις πιο κλασικές ευκαιρίες, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο και αν δεν υπήρχε ο Γίρι Παβλένκα κάτω από την εστία, η κατάσταση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας, σε μία από τις πιο πειστικές εμφανίσεις του με τα «ασπρόμαυρα», έδειξε γιατί παρέμεινε στο ρόστερ ως αντι-Κοτάρσκι. Με σωστές τοποθετήσεις, έγκαιρες εξόδους και σωστά αντανακλαστικά στις κοντινές προσπάθειες των αντιπάλων, κράτησε τον ΠΑΟΚ ζωντανό. Μαζί του, θετικός ήταν ο Κένι, που έδωσε ενέργεια από δεξιά, κερδίζοντας μέτρα στο γήπεδο, έστω κι αν οι τελικές πάσες του δεν βρήκαν στόχο. Από εκεί και πέρα, όμως, η λίστα των διακριθέντων ήταν μικρή.

Αδύναμο κέντρο, άχρωμη επίθεση

Η μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ έδειξε αργή και χωρίς ένταση. Καμαρά και Μειτέ δεν κατάφεραν να ελέγξουν τον ρυθμό ή να πιέσουν αποτελεσματικά, αφήνοντας τη Βόλφσμπεργκερ να κυκλοφορεί εύκολα την μπάλα και να βγαίνει γρήγορα στην επίθεση. Κάθε λάθος μεταβίβαση των χαφ μετατρεπόταν σε επικίνδυνη μετάβαση για τους Αυστριακούς, που χωρίς ιδιαίτερη πίεση έβρισκαν χώρους. Ο Λουτσέσκου είχε στον πάγκο μόνο τον Οζντόεφ ως εναλλακτική, κάτι που περιόρισε τις δυνατότητες αλλαγής της εικόνας στο κέντρο.

Η επίθεση ήταν πρακτικά αποκομμένη από την υπόλοιπη ομάδα. Ο Τσάλοφ πέρασε απαρατήρητος, χωρίς να καταφέρει να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς ή να απασχολήσει την αντίπαλη άμυνα. Ο Ζίβκοβιτς δεν ολοκλήρωσε φάσεις, ενώ ο Κωνσταντέλιας είχε μερικές εμπνεύσεις που έσβησαν γρήγορα, εγκλωβισμένος στην οργανωμένη άμυνα της Βόλφσμπεργκερ. Τα στημένα, που πέρυσι έδιναν λύσεις, αυτή τη φορά δεν απέφεραν τίποτα.

Η τακτική εικόνα και η έλλειψη ευκαιριών

Ο ΠΑΟΚ ήθελε να εκμεταλλευτεί τις γρήγορες μεταβάσεις, όμως ούτε εκεί βρήκε αποτελεσματικότητα. Η μοναδική αξιόλογη στιγμή ήρθε στο 50’, όταν ο νεαποκτηθείς Άγγλος μπακ, βρήκε χώρο και δοκίμασε ένα διαγώνιο δυνατό σουτ που δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Από εκεί και πέρα, δεν υπήρξε άλλη καθαρή ευκαιρία.

Στην άμυνα, το πρόβλημα από την πλευρά του Μπάμπα, γνωστό από την περσινή σεζόν, επανεμφανίστηκε. Οι Αυστριακοί στόχευσαν εκεί, δημιουργώντας ρήγματα και υπεραριθμία. Παράλληλα, η έλλειψη δημιουργίας σε παιχνίδι στο μισό γήπεδο ήταν εμφανής: ο ΠΑΟΚ συχνά περίμενε από τον Μιχαηλίδη να παίξει ρόλο δημιουργού, κάτι που λειτούργησε ελάχιστες φορές με αρκετές λανθασμένες μεταβιβάσεις.

Το κενό στην κορυφή και η αναμονή

Το πρόβλημα στη θέση του φορ είναι γνωστό από την αρχή του καλοκαιριού. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αυτή τη στιγμή έναν επιθετικό που να εμπνέει σιγουριά για το γκολ. Η υπόθεση Γιακουμάκη φαίνεται να πλησιάζει στην ολοκλήρωση της αλλά ακόμη κι αν είχε προλάβει να δηλωθεί, ο Λουτσέσκου δεν συνηθίζει να ρίχνει άμεσα τους νεοφερμένους στη «μάχη». Πάντως ο Μύθου που πέρασε ως αλλαγή στην θέση του Τσάλοφ, έδειξε καλά στοιχεία και κερδίζει ολοένα και περισσότερο την εκτίμηση του προπονητή του «δικεφάλου του βορρά».

Ρεβάνς χωρίς δικαιολογίες

Το 0-0 δεν είναι αποτέλεσμα που προσφέρει ασφάλεια, αλλά δίνει στον ΠΑΟΚ την ευκαιρία να διορθώσει την εικόνα του και να διεκδικήσει την πρόκριση στο Βόλφσμπεργκ. Για να το πετύχει, θα πρέπει να εμφανιστεί με μεγαλύτερη ταχύτητα στις μεταβάσεις, να μειώσει τα λάθη στην κυκλοφορία και να γίνει πιο αποτελεσματικός στις φάσεις που θα δημιουργήσει.

Η Βόλφσμπεργκερ έδειξε ομάδα με πειθαρχία, σωστή οργάνωση και ικανότητα να εκμεταλλεύεται τα λάθη του αντιπάλου, αλλά και περιορισμένη ποιότητα στην τελική εκτέλεση. Στη ρεβάνς, οι Αυστριακοί δύσκολα θα χαρίσουν δεύτερη τέτοια ευκαιρία στον Δικέφαλο.