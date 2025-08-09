«Αρνητική απάντηση της Σλάβια Πράγας σε πρόταση του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη»

Ο ΠΑΟΚ, κινείται στην αγορά για την απόκτηση χαφ, καθώς στη μεσαία γραμμή χρειάζεται ένας ακόμα παίκτης για να πλαισιώσει τους Καμαρά, Μεϊτε, Οζντόεφ και σύμφωνα με δημοσίευμα της τσέχικης ιστοσελίδας «infotbal.cz» οι «ασπρόμαυροι» κατέθεσαν πρόταση για τον Χρήστο Ζαφείρη αλλά η Σλάβια Πράγας την απέρριψε.

Ο «δικέφαλος του βορρά» προσέφερε 9 εκατομμύρια ευρώ για τον 22χρονο διεθνή μέσο αλλά η Σλάβια απάντησε πως δεν είναι διατεθειμένη να πουλήσει τον Ζαφείρη, καθώς έχει ως πρωταρχικό στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος και μια αξιόλογη πορεία στο Champions league.

Θυμίζουμε πως οι ιθύνοντες του συλλόγου «έδεσαν» με συμβόλαιο ως το 2028 τον Ζαφείρη, με τον πρόεδρο της ομάδας, Γιαροσλάβ Τβρντίκ, να δηλώνει πως δεν πρόκειται να παραχωρηθεί «για καμία προσφορά» στη διάρκεια της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου.