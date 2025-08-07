ΠΑΟΚ-Βόλφσμπεργκερ 0-0: Ισόπαλος παρουσία Ιβάν Σαββίδη ο Δικέφαλος - Πάει για «τελικό» πρόκρισης στην Αυστρία [vids]

Παρουσία Ιβάν Σαββίδη, μετά από 5,5 χρόνια, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τη Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα και ήρθε ισόπαλος χωρίς τέρματα κόντρα στην αυστριακή Βόλφσμπεργερ. Η μεγάλη ρεβάνς που θα κρίνει την πρόκριση στα play-offs θα δειξαχθεί στην Αυστρία την ερχόμενη Πέμπτη.



Πίεση από τη Βόλφσμπεργκερ, «ήρωας» ο Παβλένκα

Στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, η Βόλφσμπεργκερ είχε τον έλεγχο και έδειχνε να πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τους Αυστριακούς ήρθε στο 18ο λεπτό, όταν ο Μπαλό εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, αλλά ο Παβλένκα αντέδρασε εξαιρετικά και κράτησε το μηδέν για τον ΠΑΟΚ.



Η πίεση της Βόλφσμπεργκερ συνεχίστηκε και στο 36ο λεπτό, όταν ένα τραγικό λάθος του Κεντζιόρα έδωσε την ευκαιρία ξανά στον Μπαλό να βγει τετ α τετ, όμως ο Τσέχος πορτιέρε του Δικεφάλου είπε και πάλι «όχι», κρατώντας όρθια την ομάδα του.



Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε σημάδια αποσύνδεσης, με τις γραμμές του να είναι «κομμένες» στα δύο και τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν χώρους με χαρακτηριστική ευκολία, απειλώντας διαρκώς στην κόντρα. Κορυφαίος του πρώτου μέρους δεν ήταν άλλος από τον Παβλένκα, που με καθοριστικές επεμβάσεις κράτησε την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι.



Χαμηλό τέμπο, χωρίς λύσεις στην επίθεση

Μπήκε καλύτερα στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ, παρουσιάζοντας πιο ορθολογική ανάπτυξη στο παιχνίδι του. Ωστόσο, το τέμπο παρέμεινε χαμηλό στα πρώτα 15 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου και συνολικά σε όλη τη διάρκειά του. Η Βόλφσμπεργκερ έδειξε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνη όταν βρει χώρους για αντεπίθεση, ενώ ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να απειλήσει με κάποια σουτ των Κένι, Κωνσταντέλια και Μεϊτέ, χωρίς κανένα από αυτά να δημιουργήσει ουσιαστική απειλή. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 0-0 και όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης στην Αυστρία.

Οι συνθέσεις:





ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά (70’ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (84’ Σορετίρε), Τάισον (75’ Ιβανούσετς), Τσάλοφ (70’ Μύθου).

Βόλφσμπεργκερ (Ντίτμαν Κιουμπάουερ): Πόλστερ, Ντιαμπατέ, Μπαουμγκάρτνερ, Βίμερ, Σεπφ, Πίσινγκερ (86’ Σούλτσνερ), Μάτιτς (86’ Βόλμουθ), Ρένερ, Αγκιεμάνγκ (77’ Ζούκιτς), Αβντιλάι (67’ Γκάτερμαγιερ), Μπαλό (77’ Ατανγκά).