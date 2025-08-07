Οι ώρες και τα κανάλια των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Διαβάστε αναλυτικά που θα παρακολουθήσετε τους αγώνες των τριών ελληνικών ομάδων για τα προκριματικά του Europa League και του Conference.
Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ρίχνονται στη μάχη σήμερα Πέμπτη (7/8) με τις τρεις ομάδες να θέλουν να κάνουν το 3/3 για το πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση της εκάστοτε διοργάνωσης. Στο πρώτο χρονικά ματς η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Άρη Λεμεσού (19:00), ακολουθεί η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ, στην Τούμπα κόντρα στη Βόλφσμπεργκ (20:30) και τέλος ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (21:00).
Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων
Άρης Λεμεσού - ΑΕΚ (07/08,19:00) (γ΄ προκριματικός γύρος UEFA CONFERECE LEAGUE) (COSMOTE SPORT 2)
ΠΑΟΚ - Βόλφσμπεργκ (07/08, 20:30) (γ ' προκριματικός γύρος UEFA EUROPA LEAGUE) (OPEN)
Παναθηναϊκός - Σαχτάρ Ντόνετσκ ( γ ' προκριματικός γύρος UEFA EUROPA LEAGUE) (COSMOTE SPORT 1)