Οι ώρες και τα κανάλια των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ρίχνονται στη μάχη σήμερα Πέμπτη (7/8) με τις τρεις ομάδες να θέλουν να κάνουν το 3/3 για το πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση της εκάστοτε διοργάνωσης. Στο πρώτο χρονικά ματς η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Άρη Λεμεσού (19:00), ακολουθεί η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ, στην Τούμπα κόντρα στη Βόλφσμπεργκ (20:30) και τέλος ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (21:00).

Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων

Άρης Λεμεσού - ΑΕΚ (07/08,19:00) (γ΄ προκριματικός γύρος UEFA CONFERECE LEAGUE) (COSMOTE SPORT 2)

ΠΑΟΚ - Βόλφσμπεργκ (07/08, 20:30) (γ ' προκριματικός γύρος UEFA EUROPA LEAGUE) (OPEN)

Παναθηναϊκός - Σαχτάρ Ντόνετσκ ( γ ' προκριματικός γύρος UEFA EUROPA LEAGUE) (COSMOTE SPORT 1)