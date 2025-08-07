Παναθηναϊκός: Πρόταση-μαμούθ για τον Καλάμπρια - Κοντά στο deal με τον πρώην αρχηγό της Μίλαν [vid]

Ο Παναθηναϊκός ανεβάζει κατακόρυφα τον πήχη στην ενίσχυση της δεξιάς πτέρυγας, ετοιμάζοντας τη μεγαλύτερη ίσως, μεταγραφή αμυντικού στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το «τριφύλλι» έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στον Νταβίντε Καλάμπρια, πρώην αρχηγό της Μίλαν και διεθνή με την Εθνική Ιταλίας, η οποία δείχνει ικανή να φέρει τον 28χρονο μπακ στη Λεωφόρο.

Η προσφορά των «πρασίνων» αφορά τριετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 1,7 εκατ. ευρώ, ποσό που μαζί με εύκολα επιτεύξιμα μπόνους ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ ετησίως ,χρήματα που δεν έχουν δοθεί ξανά στην Ελλάδα για δεξιό μπακ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, με την πλευρά του Καλάμπρια να διαπραγματεύεται πλέον μόνο επιμέρους λεπτομέρειες και bonus.

Ο Παναθηναϊκός στράφηκε δυναμικά στον Ιταλό αμυντικό μετά το «ναυάγιο» της υπόθεσης Μπούτα, ο οποίος προοριζόταν ως άμεση λύση ενόψει των αναμετρήσεων με τη Σαχτάρ. Η απουσία του Βαγιαννίδη και η έλλειψη άλλης καθαρής επιλογής πλην του Κώτσιρα για το δεξί άκρο της άμυνας, επιτάχυναν τις διαδικασίες με τον Καλάμπρια, που μοιάζει πλέον να είναι η νούμερο ένα επιλογή του Παναθηναϊκού.

Ο Καλάμπρια, με 272 συμμετοχές και το περιβραχιόνιο της Μίλαν τα τελευταία δύο χρόνια, κυκλοφορεί ως ελεύθερος από την 1η Ιουλίου. Η αποχώρησή του από τους «ροσονέρι» ήρθε μετά από εσωτερικές τριβές και έναν σύντομο δανεισμό στην Μπολόνια, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Ιταλίας. Το μοναδικό «μείον» στην υπόθεση αφορά την απουσία του από καλοκαιρινή προετοιμασία, ωστόσο διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση μέσω ατομικού προγράμματος.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, με τον Παναθηναϊκό να έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για να ολοκληρώσει μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του καλοκαιριού.



