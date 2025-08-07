Σπορ Ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός Europa League ΟΑΚΑ

Live η «μάχη» του Παναθηναϊκού κόντρα στη Σαχτάρ στο ΟΑΚΑ

Λεπτό προς λεπτό η έκβαση του αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στην ισχυρή Σαχτάρ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται σήμερα (7/8) στη «μάχη» του Europa League, ξεκινώντας τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο παιχνίδι για τον γ’ προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 21:00.

Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη του μεγάλου ματς στο Athletiko.gr.

